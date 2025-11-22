Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Buruk’un Gençlerbirliği maçı muhtemel 11’i

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ÜST ÜSTE 2 KAYIP Süper Lig lideri Galatasaray son 2 maçta 5 puan yitirdi. Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Aslan, son olarak Kocaelispor deplasmanında da 1-0 yenildi. İki maçta kazanamayan ve gol de atamayan Cimbom bu kötü seriyi bitirerek taraftarları önünde yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.