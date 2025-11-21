GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan transfer mesajı! “Takıma katılacak oyuncularda…”

"GALATASARAY'DA SORUMLULUK ÇOK BÜYÜKTÜR" Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktörlük yapmanın büyük bir baskı ve sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Buruk, şunları söyledi:

"Galatasaray'da her zaman kazanmak zorundasınızdır. Bu baskıyı herkes hisseder ama Galatasaray'da çok daha fazladır. Milyonlarca taraftarı mutlu etmek zorundasınız. Yabancı teknik adamlar için bu duyguyu yaşamak her zaman kolay olmayabilir ama ben Galatasaraylı olduğum için bunu en derinden hissediyorum."