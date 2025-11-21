CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer mesajı! "Takıma katılacak oyuncularda…"

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan transfer mesajı! “Takıma katılacak oyuncularda…”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Hem camianın kültürüne hem de transfer politikalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Buruk, "Avrupa'da yeniden kupa kazanmayı hayal ediyoruz" dedi. İşte Buruk'un açıklamaları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 19:19 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 19:40
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan transfer mesajı! “Takıma katılacak oyuncularda…”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek hem kulübün kültürüne hem de takımın hedeflerine dair samimi değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan transfer mesajı! “Takıma katılacak oyuncularda…”

"GALATASARAY'DA SORUMLULUK ÇOK BÜYÜKTÜR"

Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktörlük yapmanın büyük bir baskı ve sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Buruk, şunları söyledi:
"Galatasaray'da her zaman kazanmak zorundasınızdır. Bu baskıyı herkes hisseder ama Galatasaray'da çok daha fazladır. Milyonlarca taraftarı mutlu etmek zorundasınız. Yabancı teknik adamlar için bu duyguyu yaşamak her zaman kolay olmayabilir ama ben Galatasaraylı olduğum için bunu en derinden hissediyorum."

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan transfer mesajı! “Takıma katılacak oyuncularda…”

"GALATASARAYLI OLMAK BİR KÜLTÜRDÜR"

Göreve geldiği günden bu yana kulübün futbol grafiğinin yükseldiğini belirten deneyimli teknik adam, "Galatasaray'ın değerleri sabittir; siz onlara uyarsınız ve yaşarsınız. Galatasaraylı olmak başlı başına bir kültürdür, takım tutmaktan çok daha fazlasıdır" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan transfer mesajı! “Takıma katılacak oyuncularda…”

AVRUPA HEDEFİ: "BU HAYALİ KURMAK ZORUNDAYIZ"

Türk futbolunun Avrupa'daki kupa hasretine değinen Buruk, büyük bir hedefi yeniden dile getirdi:
"25 yıldır Avrupa'ya kupa gelmiyor. Ben o dönemde sahada olan biri olarak, yeniden Avrupa'da bir kupa kazanmayı hayal etmemiz gerektiğini söylüyorum. Kazanırsınız veya kazanamazsınız ama o hayalle yola çıkmak zorundasınız. Ben futbolcu olarak yaşadığım gururu teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum."

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan transfer mesajı! “Takıma katılacak oyuncularda…”

"DOĞRU EKİP, DOĞRU YÖNETİM, DOĞRU OYUNCULAR"

Son üç sezonda gelen başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan Buruk, "Doğru oyuncu grubu, doğru teknik ekip ve doğru yönetimin birlikteliği bizi şampiyonluklara götürdü. Bu yıl dördüncü şampiyonluğu kazanmak ve beşinci yıldızı takmak istiyorduk; bunu başardık" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan transfer mesajı! “Takıma katılacak oyuncularda…”

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE MOTİVASYON

Dev turnuvanın oyuncular için çok farklı bir motivasyon yarattığını söyleyen Buruk, "Şampiyonlar Ligi en büyük arena. Bu maçlardan önce ve sonra ligde aynı konsantrasyonu sağlamak zor olabiliyor ama bu baskıyı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan transfer mesajı! “Takıma katılacak oyuncularda…”

TRANSFER MESAJI: "İSİM DEĞİL KATKI ÖNEMLİ"

Transfer sürecinin önemine değinen Okan Buruk, "Takıma katılacak oyuncularda isimden çok katkı önceliklidir. Yönetimimiz bu sezon istediğimiz her konuda yanımızda oldu, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan transfer mesajı! “Takıma katılacak oyuncularda…”

"OSIMHEN'İN TRANSFERİ BÜYÜK BAŞARIYDI"

Yıldız golcüler Icardi ve Osimhen için özel bir parantez açan Buruk, "İki çok değerli forvetimiz var, ikisini de en doğru şekilde hazırlıyoruz. Osimhen'in transferi büyük bir başarıydı; kimsenin inanmadığı bir şeyi başardık" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

