Lookman konusu ciddi

Sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Ademola Lookman için İtalyan basınında önemli bir haber yer aldı. Çizme basını, Lookman'ın ocak ayında Atalanta'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve şu anda en ciddi kulübün Galatasaray olduğu belirtildi. Aslan'ın Nijeryalı futbolcuyu çok istediği kaydedildi. Benzer şekilde 28 yaşındaki yıldızın da sarıkırmızılı formaya sıcak baktığı dile getirildi. Öte yandan haberin detayında Nijerya Milli Takımı'nda beraber oynayan Lookman ile Osimhen'in sarı-kırmızılı takımda yeniden buluşabileceği ifade edildi. Cimbom'un transferde kiralama yöntemini devreye almayı düşündüğü ve resmi temaslara geçeceği aktarıldı.