CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Lookman konusu ciddi

Lookman konusu ciddi

Cimbom’un transfer gündemindeki Ademola Lookman için ocak ayında ciddi gelişmeler yaşanacağı kaydedildi. Nijeryalı yıldız da istekli

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lookman konusu ciddi
Sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Ademola Lookman için İtalyan basınında önemli bir haber yer aldı. Çizme basını, Lookman'ın ocak ayında Atalanta'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve şu anda en ciddi kulübün Galatasaray olduğu belirtildi. Aslan'ın Nijeryalı futbolcuyu çok istediği kaydedildi. Benzer şekilde 28 yaşındaki yıldızın da sarıkırmızılı formaya sıcak baktığı dile getirildi. Öte yandan haberin detayında Nijerya Milli Takımı'nda beraber oynayan Lookman ile Osimhen'in sarı-kırmızılı takımda yeniden buluşabileceği ifade edildi. Cimbom'un transferde kiralama yöntemini devreye almayı düşündüğü ve resmi temaslara geçeceği aktarıldı.
G.Saray'dan Castillo sürprizi! Okan Buruk onay verirse...
İdefix
DİĞER
Merih Demiral'dan SABAH Spor'a özel play-off yorumu! "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
F.Bahçe'de Boscagli heyecanı!
Çağlar Söyüncü'ye sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe 07:38
Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması 00:41
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 00:41
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 00:41
Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi 00:41
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... 00:41
Daha Eski
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... 00:41
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 00:41
Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... 00:41
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" 00:41
G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... 00:41
Asensio'ya Serie A kancası! Asensio'ya Serie A kancası! 00:41