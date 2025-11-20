CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Leao sesleri

Leao sesleri

Galatasaray'da yeni bir dünya yıldızı daha gündeme geldi. İtalyan basını sarı-kırmızılıların Milan'ın ünlü futbolcusu Rafael Leao'yu gözüne kestirdiğini dile getirdi. Aslan'ın Ademola Lookman'la beraber Portekizli oyuncuyu da takip ettiği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Leao sesleri

Galatasaray transfer dönemi öncesi yeni bir dünya yıldızını daha gözüne kestirdi. İtalya'da Milan'ı yakından takip eden milannews.it haber sitesinde yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yıldız Rafael Leao'yu yakından takip ettiği iddia edildi. Aslan'ın ocak ayı öncesi sadece Atalanta'dan Ademola Lookman'ı değil, Milan'dan Rafael Leao'yu da izlediği belirtildi. Cimbom'un Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi isimlerden sonra yeni bir dünya yıldızını daha istediği vurgulandı.

KİRALAMA FORMÜLÜ

İtalyan kulübü Milan'la sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek olan ve piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Rafael Leao için kiralama önerisinin gündeme gelebileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların daha önce Alvaro Morata ve Victor Osimhen transferlerinde kiralama yöntemini başarıyla hayata geçirdiği kaydedildi. 26 yaşındaki Leao transferinde de Aslan'ın benzer formülü devreye alacağı dile getirildi. Ocak ayında sıcak gelişmelerin yaşanacağı habere eklendi.

5 YILDIR ÇİFT HANELERDE

Leao, Milan formasıyla 2020-21 sezonunda beri gol ve asist katkısında hep çift hanelere ulaştı. Portekizli yıldız; 2020-21'de Serie A'da 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı, 2021-22'de 11 gol, 10 asistle 21 gole katkı, 2022-23'te 15 gol, 10 asistle 25 gole katkı, 2023-24'te 9 gol, 10 asistle 19 gole katkı ve 2024-24'te 8 gol, 10 asistle 18 gole katkı verdi.

PORTEKİZ'DE ÇOK ÖNEMLİ

Portekiz Milli Takımı'nda yer alan Leao, ülkesinin en önemli yıldızları arasında. 26 yaşındaki futbolcunun gelecek 10 yıllık süreçte Portekiz'e ciddi katkılar sunacağı aktarılıyor. 2025'te Portekiz'le UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Leao, 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.

KARARI ALLEGRI VERECEK

Teknik Direktör Massimiliano Allegri, Leao'nun transferiyle ilgili kararı verecek kişi olarak öne çıkıyor. İtalyan devinin hocası, Leao'ya bu sezon 8 resmi maçta şans verdi. Sezon başında Leao ile Allegri'nin arasındaki oyuncuhoca ilişkisi İtalyan basınında sıkça tartışılmıştı.

MILAN'DA TARİH YAZDI

Milan'da 2019'dan beri forma giyen Rafael Leao, 2022 yılına damgasını vurmuştu. 2021-2022'de Milan'da Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası kazanan Leao, Serie A'da sezonun en iyi oyuncusu ve Milan'da yılın futbolcusu seçilmişti.

