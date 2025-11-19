CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Rodrygo transferi o isme bağlı!

Galatasaray'da Rodrygo transferi o isme bağlı!

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kazanırken gündemdeki isimlerden birisi Real Madrid'den ayrılığı konuşulan Rodrygo'ydu. Sarı kırmızılıların transferde mutlu sona ulaşabilmesinin o isme bağlı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika G S spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 14:21
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Rodrygo transferi o isme bağlı!

Süper Lig'de kulüplerin ara transfer dönemi çalışmaları zirvedeki şampiyonluk yarışının kızışması ile birlikte hız kazandı. Kocaelispor mağlubiyetinin ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yalnızca 1 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, kadroya gerekli takviyeleri yaparak sezonun ikinci yarısında farkı açmak üzere harekete geçti.

Galatasaray'da Rodrygo transferi o isme bağlı!

Bu doğrultuda çeşitli yıldız oyuncuyu takibe alan sarı kırmızılılarda öne çıkan isimlerden birisi de Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo oldu. Bu sezon hiçbir resmi müsabakada gol atmayı başaramamış olan 24 yaşındaki yetenekli futbolcu, performansından dolayı Xabi Alonso'nun takımındaki önemini giderek kaybetti.

Galatasaray'da Rodrygo transferi o isme bağlı!

Geride bıraktığımız yaz döneminde hakkında çıkan tüm söylentilere rağmen takımdan ayrılmayan Rodrygo, ara transfer döneminin yaklaşması ile birlikte yeniden gündem oldu. İspanyol basını tarafından servis edilen haberlerde Galatasaray'ın, Brezilyalı için kuvvetli bir seçenek olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Rodrygo transferi o isme bağlı!

ISMAIL JAKOBS'TAN BİLGİ ALDI

Öte yandan Brezilya'nın Senegal ile karşı karşıya geldiği mücadelede Rodrygo'nun Ismail Jakobs ile sarı kırmızılı kulübe dair bilgi alışverişinde bulunduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da Rodrygo transferi o isme bağlı!

Yaşanan bu gelişmeler taraftarları heyecanlandırırken Fichajes'te yer alan haberde transfere etki edecek asıl ismin Endrick olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Rodrygo transferi o isme bağlı!

Habere göre Ocak ayında Olympique Lyon'a transfer olma ihtimali bulunan Endrick, Fransız ekibine gitmek üzere Real Madrid'e veda ederse Xabi Alonso'nun başka bir ayrılığa izin vermeyeceği belirtildi.

