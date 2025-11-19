Galatasaray'da Rodrygo transferi o isme bağlı!

Bu doğrultuda çeşitli yıldız oyuncuyu takibe alan sarı kırmızılılarda öne çıkan isimlerden birisi de Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo oldu. Bu sezon hiçbir resmi müsabakada gol atmayı başaramamış olan 24 yaşındaki yetenekli futbolcu, performansından dolayı Xabi Alonso'nun takımındaki önemini giderek kaybetti.

Geride bıraktığımız yaz döneminde hakkında çıkan tüm söylentilere rağmen takımdan ayrılmayan Rodrygo, ara transfer döneminin yaklaşması ile birlikte yeniden gündem oldu. İspanyol basını tarafından servis edilen haberlerde Galatasaray'ın, Brezilyalı için kuvvetli bir seçenek olduğu aktarıldı.