Galatasaray'da Rodrygo transferi o isme bağlı!

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kazanırken gündemdeki isimlerden birisi Real Madrid'den ayrılığı konuşulan Rodrygo'ydu. Sarı kırmızılıların transferde mutlu sona ulaşabilmesinin o isme bağlı olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig'de kulüplerin ara transfer dönemi çalışmaları zirvedeki şampiyonluk yarışının kızışması ile birlikte hız kazandı. Kocaelispor mağlubiyetinin ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yalnızca 1 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, kadroya gerekli takviyeleri yaparak sezonun ikinci yarısında farkı açmak üzere harekete geçti.
Bu doğrultuda çeşitli yıldız oyuncuyu takibe alan sarı kırmızılılarda öne çıkan isimlerden birisi de Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo oldu. Bu sezon hiçbir resmi müsabakada gol atmayı başaramamış olan 24 yaşındaki yetenekli futbolcu, performansından dolayı Xabi Alonso'nun takımındaki önemini giderek kaybetti.
Geride bıraktığımız yaz döneminde hakkında çıkan tüm söylentilere rağmen takımdan ayrılmayan Rodrygo, ara transfer döneminin yaklaşması ile birlikte yeniden gündem oldu. İspanyol basını tarafından servis edilen haberlerde Galatasaray'ın, Brezilyalı için kuvvetli bir seçenek olduğu aktarıldı.
