Kocaelispor'dan Galatasaraylı futbolcuya transfer kancası!

Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcuyla Kocaelispor'un yakından ilgilendiği öğrenildi. Hatta Körfez ekibinin futbolcu için transfer teklifi yaptığı öne sürüldü. İşte dikkat çeken o haber...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:46
Transferde gözünü ocak ayına çeviren Galatasaray'da kadrodan ayrılması beklenen isimlere de teklif gelmeye devam ediyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta görev alabilen Berkan Kutlu'ya, Kocaelispor'dan transfer teklifi geldi.

Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan, deneyimli orta saha oyuncusunun istediği özelliklerde olduğunu belirterek, ara transfer döneminde mutlaka takımda görmek istediğini yönetime iletti.

Kocaelispor'da son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen genç çalıştırıcı, takımına takviye için Berkan Kutlu ile telefon görüşmesi yaptı ve olumlu yanıt aldı. Kocaelispor yönetimi de İnan'ın raporu üzerine harekete geçme kararı verdi.

