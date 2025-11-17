Kocaelispor'dan Galatasaraylı futbolcuya transfer kancası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcuyla Kocaelispor'un yakından ilgilendiği öğrenildi. Hatta Körfez ekibinin futbolcu için transfer teklifi yaptığı öne sürüldü. İşte dikkat çeken o haber...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:41Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:46
Kocaelispor'da son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen genç çalıştırıcı, takımına takviye için Berkan Kutlu ile telefon görüşmesi yaptı ve olumlu yanıt aldı. Kocaelispor yönetimi de İnan'ın raporu üzerine harekete geçme kararı verdi.