Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim askıya alındı
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Cimbom'da o futbolcunun durumu da sabırsızlıkla takip edilirken şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların bu transferi askıya aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 16:15Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 16:26
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.