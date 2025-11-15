CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim askıya alındı

Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim askıya alındı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Cimbom'da o futbolcunun durumu da sabırsızlıkla takip edilirken şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların bu transferi askıya aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 16:15 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 16:26
Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim askıya alındı

Galatasaray son olarak milli ara öncesi deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda milli ara öncesi alınan bu puan kaybının ardından yönetim harekete geçti.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim askıya alındı

Cimbom devre arasında yıldız isimleri kadrosuna katarak sezon sonunda mücadele ettiği bütün kulvarları başarılı bir şekilde tamamlamak istiyor.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim askıya alındı

Sarı-kırmızılıların bu anlamda transfer listesinde bulunan Frank Anguissa ile ilgili şok gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu son olarak Kamerun Milli Takımı'nda sakatlandı.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim askıya alındı

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 12 hafta sahalardan uzak kalacak. Anguissa'nın tam olarak döneceği tarihin ise 1 Mart'ı bulması bekleniyor. Galatasaray, bu transferi sakatlık nedeniyle askıya aldı.

F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
Ancelotti’den flaş Ederson açıklaması!
