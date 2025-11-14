CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Tam 4 yıldız...

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Tam 4 yıldız...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o 4 yıldız isimle ilgili ortaya çıkan gerçek, Teknik Direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 11:56
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Tam 4 yıldız...

Galatasaray'ı bu sezon Afrika Kupası tehlikesi bekliyor. 21 Aralık- 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona sarı-kırmızılılar 4 oyuncu gönderiyor. Üstelik bu 4 isim de takımın as oyuncularından oluşuyor.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Tam 4 yıldız...

Victor Osimhen, İsmail Jakobs, Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın gidecek olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk çok düşünceli. Bu 4 futbolcu da takımın mücadele edeceği maçların bir kısmını kaçıracak. Ancak yönetim bu konuda harekete geçiyor.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Tam 4 yıldız...

Afrika Kupası 21 Aralık'ta start alacak ancak Osimhen'in Nijeryası ile Lemina'nın Gabon'u ilk maçlarını 24 Aralık'ta oynayacak. Süper Lig'de 19-21 Aralık tarihleri arasında Kasımpaşa ile oynayacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncuların ülkelerinden bu maçta forma giymeleri için özel izin isteyecek.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Tam 4 yıldız...

Ayrıca 4 isim de ocaktaki Süper Kupa maçlarını kaçıracak. Eğer takımlardan birisi 18 Ocak'taki finale çıkarsa hem ligdeki Gaziantep FK hem de 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçlarında sahada yer alamayacak.

