TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Singo'ya 3 talip çıktı!
Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alan Galatasaray'da yıldız isimler Avrupa'nın dikkatini çekti. Tüm gözler attığı gollerin ardından Victor Osimhen'e çevrilmişken İngiliz devlerinin scoutları sarı kırmızılıların genç futbolcusuna kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Fildişili savunmacı, Avrupa'daki US Gilloise ve Monaco maçlarında scoutlar tarafından mercek altına alınacak.
Galatasaray, 30.7 milyon Euro bonservis ödediği Singo'nun serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi. Sağ bek ve stoper oynayabilen 25 yaşındaki savunmacıya ara transfer döneminde teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.