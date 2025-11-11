CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Singo'ya 3 talip çıktı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Singo'ya 3 talip çıktı!

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alan Galatasaray'da yıldız isimler Avrupa'nın dikkatini çekti. Tüm gözler attığı gollerin ardından Victor Osimhen'e çevrilmişken İngiliz devlerinin scoutları sarı kırmızılıların genç futbolcusuna kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali!

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maç kazanan Galatasaray'a galibiyetleri Victor Osimhen getirdi. Liverpool ve Bodo/Glimt'in ardından Ajax'ı da boş geçmeyen Osimhen, 6 golle krallıkta ilk sırada.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali!

Sabah'ın haberine göre, Nijeryalı forveti takip eden Avrupalı scoutlar, sarı-kırmızılı takımın bir başka yıldızını daha listelerine aldı: Wilfried Singo.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali!

Singo'nun Ajax maçındaki performansı, Premier Lig kulüplerini çok etkiledi. Başta Liverpool olmak üzere Manchester United ve Arsenal kulüpleri, Singo'yu izleme kararı aldı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali!

Fildişili savunmacı, Avrupa'daki US Gilloise ve Monaco maçlarında scoutlar tarafından mercek altına alınacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali!

Galatasaray, 30.7 milyon Euro bonservis ödediği Singo'nun serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi. Sağ bek ve stoper oynayabilen 25 yaşındaki savunmacıya ara transfer döneminde teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

F.Bahçe'den Sörloth hamlesi!
REKLAM-İdefix
DİĞER
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori takım değişti mi?
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
F.Bahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:39
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:35
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! 00:04
Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! 00:04
Daha Eski
Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! 00:04
PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? 00:04
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 00:04
Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! 00:04
Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! 00:04
PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! 00:04