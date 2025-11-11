TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Singo'ya 3 talip çıktı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maç kazanan Galatasaray'a galibiyetleri Victor Osimhen getirdi. Liverpool ve Bodo/Glimt'in ardından Ajax'ı da boş geçmeyen Osimhen, 6 golle krallıkta ilk sırada.