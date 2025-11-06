CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etmesi Hollanda'da adeta gündemi sarstı. Ülke basını, "Osimhen şov" başlıkları atarken Ajax'ın tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını yazdı. İşte Hollanda basınında atılan manşetler… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 09:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

Hollanda medyası, Galatasaray'ın Amsterdam'da Ajax'a karşı elde ettiği 3-0'lık tarihi galibiyeti manşetlerine taşıdı. Ülkenin önde gelen spor yayın organları, sarı-kırmızılıların etkileyici oyununu övgüyle anlatırken Ajax'ın çöküşüne sert eleştiriler yöneltti.

Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

Maçın kahramanı olan Victor Osimhen, Hollanda basınında övgülerin odağındaydı. Üç golle hat-trick yapan Nijeryalı yıldız için "Ajax'ı tek başına bitirdi" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

İŞTE HOLLANDA BASININDAN MANŞETLER

RTL: "Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, turnuvada en kötü performans gösteren takım olmaya devam ediyor."

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

Voetbalzone: "Victor Osimhen kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Amsterdam ekibi sadece iki zayıf şut çekebildi. Ağır bir yenilgi!"

Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

ESPN: "Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız hat-trick yaptı, Amsterdamlılar yine karanlık bir gece yaşadı."

Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

Voetbal Primeur: "Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray karşısında ağır bir mağlubiyet aldı."

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

Sport Nieuws: "Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerde umutsuzluk, sahada çaresizlik… Bu kulüp için korkunç bir sonuç."

Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

NU: "Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne hiç bu kadar kötü başlamamıştı. Bu yenilgi acı verici."

Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

NOS: "Ajax, Galatasaray'a da yenildi. Bu, Amsterdamlılar için üst üste yedinci Avrupa yenilgisi. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite sergiledi."

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

AD: "Galatasaray, devre arasından sonra sert vurdu. Neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Osimhen'in üç golüyle çöktü."

Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

De Telegraaf: "Galatasaray, Ajax'ı ezdi geçti. Osimhen'li Galatasaray, Amsterdam devini bataklığa biraz daha itti."

Türk Telekom-REKLAM
Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazetecinin ifadesi alınacak
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 09:05
"Barış Alper karanlıktan kurtuldu" "Barış Alper karanlıktan kurtuldu" 08:46
Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! 08:28
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bugünün maçları Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bugünün maçları 08:01
8. harika 8. harika 02:55
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:45
Daha Eski
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:22
Kral sahnede Kral sahnede 01:55
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! 01:51
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! 01:51
Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... 01:51
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 01:50