Galatasaray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı! “Ajax’ı tek başına bitirdi”

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etmesi Hollanda'da adeta gündemi sarstı. Ülke basını, "Osimhen şov" başlıkları atarken Ajax'ın tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını yazdı. İşte Hollanda basınında atılan manşetler… (GS spor haberleri)
Hollanda medyası, Galatasaray'ın Amsterdam'da Ajax'a karşı elde ettiği 3-0'lık tarihi galibiyeti manşetlerine taşıdı. Ülkenin önde gelen spor yayın organları, sarı-kırmızılıların etkileyici oyununu övgüyle anlatırken Ajax'ın çöküşüne sert eleştiriler yöneltti.
Maçın kahramanı olan Victor Osimhen, Hollanda basınında övgülerin odağındaydı. Üç golle hat-trick yapan Nijeryalı yıldız için "Ajax'ı tek başına bitirdi" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE HOLLANDA BASININDAN MANŞETLER
RTL: "Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, turnuvada en kötü performans gösteren takım olmaya devam ediyor."
