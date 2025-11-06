CANLI SKOR ANA SAYFA
Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim

Rekor bir ücretle Galatasaray'ın yolunu tutan Uğurcan Çakır, hayalinin sarı-kırmızılı forma altında uzun yıllar mücadele etmek olduğunu söyledi. Ajax kalecisi Pasveer gibi 41 yaşına kadar Galatasaray forması giymek istediğini belirten Uğurcan, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için gurur verici.
Futbola başlama amaçlarımdan bir tanesi de en üst seviyede mücadele etmekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Futbola başlama amaçlarımdan bir tanesi de en üst seviyede mücadele etmekti.

YAPTIĞIM EN İYİ İŞ

Umarım bu organizasyonla kendimi bütün dünyaya gösteririm. Ben de Ajax kalecisi Pasveer gibi 42 yaşına kadar G.Saray forması giymek isterim.

Kendime iyi bakarsam ben de o yaşları görmek isterim. Futbol, bu hayatta yaptığım en iyi iş. İnşallah ben de Galatasaray formasıyla o yaşları görebilirim" ifadelerini kullandı. Uğurcan bu sezon sergilediği performansla Fernando Muslera'nın yokluğunu unutturdu.

