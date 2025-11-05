CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Lionel Messi sürprizi! 4 aylığına...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan gündemi sarsacak bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların MLS ekibi Inter Miami'de forma giyen Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'yi transfer edebileceği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:28 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:29
Hem lig hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla gündem oldu.

Cimbom, Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi dünya yıldızlarını renklerine bağlayarak adından söz ettirdi.

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarla ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Inter Miami forması giyen Lionel Messi ile ilgilendiğini söyledi.

Uzundurukan, 2026 Dünya Kupası nedeniyle MLS'e verilecek ara sonrası Arjantinli süper yıldızın 4 aylığına sarı-kırmızılılara transfer olabileceği belirtti.

Messi'yi Galatasaray'a menajerlerin önerdiği ve yönetimin 38 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

ZEKİ UZUNDURUKAN: MESSI 4 AYLIĞINA GALATASARAY'A GELEBİLİR | HABERİN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

