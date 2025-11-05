Galatasaray'dan Lionel Messi sürprizi! 4 aylığına...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan gündemi sarsacak bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların MLS ekibi Inter Miami'de forma giyen Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'yi transfer edebileceği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:28Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:29
