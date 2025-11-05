CANLI SKOR ANA SAYFA
Ajax 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvada 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu kritik maçtan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 22:51 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 00:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Ajax ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 0-3 galip ayrıldı.

14. dakikada Singo'nun sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı önüne aldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Pasveer, meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Pasveer, soluna yatarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

34. dakikada Mokio'nun ceza yayı çevresinden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

37. dakikada Godts'un pasıyla ceza sahası sağ kanadında meşin yuvarlakla buluşan Gaaei'nin ön direğe doğru yönlendirdiği topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

38. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan dönen topu önünde bulan Gloukh, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 59., 66. ve 78. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

VAR'dan penaltı kararı çıktı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Osimhen 66. ve 78. dakikada penaltıdan ağları sarstı. Bu gollerle Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu.

Osimhen'den Hollanda'da hat-trick! Devamını Oku BUNU DA OKU

Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puanını 9'a yükselterek 9. sırada yer aldı.

