CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Uğurcan Çakır: Duygusal bir maçtı

Uğurcan Çakır: Duygusal bir maçtı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. İşte Çakır’ın açıklamaları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uğurcan Çakır: Duygusal bir maçtı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Uğurcan Çakır karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. İşte Uğurcan Çakır'ın maç sonu sözleri…

"GALİBİYETE YAKIN TARAF BİZDİK"

"Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı oyunu ele geçirdik. Galibiyete yakın taraf bizdik. Trabzonspor iyi savaştı. Biz 3 puan almak istiyorduk ama olmadı."

"DUYGUSAL BİR MAÇTI"

"Duygusal bir maçtı. Trabzonspor'da çok güzel zamanlarım geçti. Şampiyonluk yaşadık. Kaptanlık yaptım. Artık Galatasaray oyuncusuyum. Her maçı kazanmak istiyorum. Duygusal bir maçtı. Ben artık Galatasaray futbolcusuyum. Galatasaray için hep elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"GALATASARAY TARAFTARINA LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIM"

"Deplasmana geldiğimde Trabzonspor'dayken, Galatasaray taraftarı beni hep güzel karşıladı. Ben de çok çalışıp en iyi performansımı sahaya yansıtmak istedim. Galatasaray için, taraftarı için çalıştım. Galatasaray taraftarı beni sevdi, ben de çok çalışıp onlara layık olmaya çalışacağım."

Zirvede golsüz eşitlik!
Buruk'tan hakem tepkisi!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı!
G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:15
Serik'ten bol gollü galibiyet! Serik'ten bol gollü galibiyet! 21:00
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! 20:42
Osimhen direğe takıldı! Osimhen direğe takıldı! 20:40
Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon 20:37
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı F.Bahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı 20:24
Daha Eski
Gözler derbide! İşte güncel puan durumu Gözler derbide! İşte güncel puan durumu 18:59
Trabzonspor tribünlerinden anlamlı pankart! Trabzonspor tribünlerinden anlamlı pankart! 19:10
G.Saray-Trabzonspor | CANLI G.Saray-Trabzonspor | CANLI 19:18
Trabzon tribünlerinden Uğurcan Çakır’a tepki! Trabzon tribünlerinden Uğurcan Çakır’a tepki! 19:23
Tekke: Kolay maçımız yok! Tekke: Kolay maçımız yok! 19:26
Hakem maça ara verdi! Hakem maça ara verdi! 19:28