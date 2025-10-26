CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç saati isyanı! "Enteresan şekilde..."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç saati isyanı! "Enteresan şekilde..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 16:32 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 16:39
Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç saati isyanı! "Enteresan şekilde..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Bizim için önemli bir maç. Üst üste zorlu maçlar oynuyoruz. Göztepe ve Trabzonspor gibi önemli takımlarla oynayacağız. 4 gün bir ara oldu, bu 4. gün. Oyuncuların toparlandığını düşünüyoruz.

Torreira'nın babasının rahatsızlığı oldu. Maçtan önce konuştuk, babasının iyi olduğunu iletti, yarın dönecek. Orada olması daha doğruydu. İnşallah kazanırsak, onlara bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz.

İlkay ve Singo yok. Onun dışında takım olarak hazırız. Rakibimiz, ligin başarılı takımlarından biri. İlk mağlubiyetlerini geçen hafta aldılar. Bir oyunları var. Direkt oyun oynayan bir takım. Bireysel beceri çok önemli olacak Göztepe'ye karşı. Oyunumuza güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz.

17.00'de oynanıyor maç, bizim gibi gece maçlarına alışkın takımlar için zor oluyor. Enteresan şekilde sadece Galatasaray maçları... Onun neden olduğunu anlamıyoruz. Geçen sene de aynı sıkıntıyı yaşamıştık, bu sene de yaşıyoruz.

Taraftarımızla birlikte iyi bir oyun ortaya koymak ve puan farkını devam ettirmek istiyoruz.

