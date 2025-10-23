İlkay 2 hafta yok

Galatasaray'da kritik Bodo Glimt mücadelesi öncesinde büyük bir şok yaşanıyor. Maçtan bir gün önce gerçekleştirilen son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlanan ve bu bölgede yırtık tespit edilen İlkay Gündoğan, dünkü mücadeleyi kaçırdı. Ancak asıl kötü haber daha sonra geldi. 34 yaşındaki futbolcunun en az sahalardan iki hafta uzak kalacağı öğrenildi. Norveç ekibi tüm planını İlkay'ı durdumak üzerine kurarken, tecrübeli oyuncunun yokluğu iki takımı da derinden etkiledi. Bodo Glimt maçının yanı sıra Göztepe, Trabzonspor ve Ajax mücadelelerini de kaçıracağı tahmin edilen İlkay Gündoğan'ın yokluğunda Gabriel Sara ve Yunus Akgün'e daha fazla iş düşecek.