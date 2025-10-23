CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

Galatasaray, Bodo/Glimt maçına sakatlık sebebiyle çıkamayan İlkay Gündoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 13:37 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 13:45
Galatasaray, Bodo/Glimt maçına yapılan son antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle çıkamayan İlkay Gündoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan bilgilendirme...

'SAĞLIK RAPORU'

'Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır.'

3 HAFTA YOK

Tedavisine başlanan 34 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

