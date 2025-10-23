Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Bodo/Glimt maçına yapılan son antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle çıkamayan İlkay Gündoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan bilgilendirme...

'SAĞLIK RAPORU'

'Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır.'

3 HAFTA YOK

Tedavisine başlanan 34 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.