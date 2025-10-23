Dostluk yemeği verildi

Dünkü mücadele öncesinde iki takım arasında dostluk rüzgarları esti. Sarı-kırmızılı yönetim, G.Saray Adası'nda Norveç ekibini ağırladı ve yemek verdi. Bodo Glimt CEO'su Thomassen çok teşekkür ederek, "Güzel bir maç olmasını diliyorum. Avrupa'da çok sayıda takımla karşılaştık ama böyle bir karşılama görmedik. Ada'daki bu yemek bize hoş karşılandığımızı gösterdi. Çok teşekkür ederim" dedi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ise şu ifadeleri kullandı: "Misafirlerimizin de bahsettiği gibi güzel bir maç olmasını diliyorum. Kendilerine G.Saray'a hoşgeldiniz diyorum. Daha önce Beşiktaş ile oynamışlardı. Umarım taraftarımız stattan mutlu ayrılır."