Hedefimiz çok büyük

Abdülkerim Bardakcı, Bodo maçını değerlendirdi. Deneyimli stoper, "İlkay Gündoğan ve Leroy Sane saha içinde bizi inanılmaz rahatlatıyor. İlkay abinin futbol aklı, Sane'nin yeteneği ve aklı bize çok faydalı oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Galatasaray kaptanlarından biri olmak çok büyük bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.