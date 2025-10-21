CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor! Burak Yılmaz'ı geçecek

Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor! Burak Yılmaz'ı geçecek

Galatasaray formasıyla çıktığı son 6 Avrupa maçında da rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçında gol atması halinde Burak Yılmaz'la paylaştığı rekorun tek sahibi olacak. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 09:48
Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor! Burak Yılmaz'ı geçecek

2026 Dünya Kupası elemelerinde Nijerya Milli Takım forması altında hat-trick yapan ve İstanbul'a dönüşü uzayan Victor Osimhen, Norveç ekibi Bodo/Glimt maçı düşünülerek Başakşehir önünde kulübede oturmuştu.

Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor! Burak Yılmaz'ı geçecek

Son 16 dakikada sahaya dahil olan 26 yaşındaki dünya yıldızı, dinlenme sürecini aktif olarak tamamladı.

Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor! Burak Yılmaz'ı geçecek

Tamamen hazır hale gelen Osimhen'in Norveç ekibine karşı sahaya ilk 11'de çıkması beklenirken, başarılı futbolcu parçalı forma altında rekora sadece bir adım uzaklıkta.

Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor! Burak Yılmaz'ı geçecek

Daha önce attığı 37 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı olan Osimhen, Avrupa'da da bir ilki başarmak üzere.

Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor! Burak Yılmaz'ı geçecek

2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında da fileleri havalandıran Burak Yılmaz'la birlikte bu rekorun ortaklaşa sahibi olan Osimhen, Bodo önünde bir gol atması halinde sarı-kırmızılı tarihe geçecek.

Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor! Burak Yılmaz'ı geçecek

Tottenham, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Ajax, AZ Alkmaar ve Liverpool filelerini sarsan Nijeryalı oyuncu, Bodo/Glimt'i de vurursa seriyi 7 maça çıkartıp bu rekorun da tek sahibi olacak

