Haberler Galatasaray İstikrar abidesi

İstikrar abidesi

Son iki yıla 25 puanla başlayan ve şampiyonluk kupasını kaldıran Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, geleneğini bu sezon da sürdürdü. Cimbom yine sezona 8 galibiyet-1 beraberlikle başladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
İstikrar abidesi

Süper Lig'de son 3 sezonda şampiyonluk kupasını kimselere kaptırmayan sarı-kırmızılılar, bu yıl da açık ara en büyük favori olduğunu gösteriyor. Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, daha ilk haftalardan işi sıkı tutarak rakiplerine hem büyük bir psikolojik baskı uyguluyor hem de puan farkını açıyor. Bu sezon da son iki yılda olduğu gibi işler değişmedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan iki sezonun ilk 9 haftalarına da damga vurmuştu. Bu süreçleri 8 galibiyet ve 1'er beraberlikle namağlup geçen Cimbom, topladığı 25 puanla dikkat çekmişti.

GEÇEN SEZON 12'DE 11 YAPTI

Başakşehir engelini Leroy Sane ile geçen Aslan, bu yılda da ilk 9 haftayı 25 puanla geçerek rakiplerine fark attı. İstikrarlı görüntüsünü bozmayan sarı-kırmızılılar her maça aynı önemle yaklaşıyor. Buruk yönetiminde bu geleneğini 3 yıla taşıyan G.Saray, iyi başladığı sezonların sonunu da getirmeyi başarıyor ve şampiyonluğu kimselere kaptırmıyor. Eğer bu sezon da şampiyonluk gelirse Fatih Terim'li G.Saray'a ait olan üst üste 4 yıllık şampiyonluk serisi tekrar edilmiş olacak. Sarı-kırmızılılar geçen sezon ilk 12 maçın 11'ini kazanıp rekor kırmıştı.

MUTLU YILLAR OKAN BURUK

Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmayan G.Saray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk dün 52 yaşına bastı. G.Saray, X hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzde futbolculuk döneminde unutulmaz başarılar kazanan, son üç sezondur rekorlar kırarak G.Sarayımızı şampiyonluklara taşıyan Okan Buruk'un doğum günü" denildi.

