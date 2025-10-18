CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan geleceğe yatırım transferi! Okan Buruk yeşil ışık yaktı

Galatasaray'dan geleceğe yatırım transferi! Okan Buruk yeşil ışık yaktı

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da öncelik orta saha bölgesine verildi. Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar, CSKA Moskova'nın 20 yaşındaki yıldızı yakından takip ediyor. Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği genç isim listede üst sırada yer aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Galatasaray'dan geleceğe yatırım transferi! Okan Buruk yeşil ışık yaktı

Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi Avrupa futbolunda yakından takip edilen genç bir yıldızı listesinde tutuyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Cimbom, Rusya'da CSKA Moskova'da oynayan 20 yaşındaki Matvey Kislyak'ı istiyor.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım transferi! Okan Buruk yeşil ışık yaktı

Yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılı kulüple adı geçen Kislyak'ı Teknik Direktör Okan Buruk da beğeniyor. Buruk'un olumlu rapor verdiği genç orta saha için ocak ayında harekete geçilmesi planlanıyor.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım transferi! Okan Buruk yeşil ışık yaktı

CSKA Moskova altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. Rus kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek olan Kislyak'ın piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım transferi! Okan Buruk yeşil ışık yaktı

Genç yetenek bu sezon CSKA Moskova formasıyla 17 resmi maça çıkarken 3 gol attı, 5 asist yaptı ve bin 344 dakika süre aldı. Kislyak, şu ana kadar CSKA Moskova ile Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupası zaferleri kazandı.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım transferi! Okan Buruk yeşil ışık yaktı

RUSYA'DA PARLADI
Matvey Kislyak, Rusya'da gelecek vaat eden yıldızlar arasında gösteriliyor. 20 yaşındaki oyuncu Mart 2025'ten beri Rusya Milli Takımı'na çağrılıyor. Rusya ile 6 maça çıkan Kislyak, 1 gol attı. Rus futbolunun son dönemde yetiştiridiği en önemli isimlerden.

Galatasaray'dan geleceğe yatırım transferi! Okan Buruk yeşil ışık yaktı

HEDEFİ AVRUPA
CSKA Moskova formasıyla Avrupa kupalarında oynama şansı olmayan Matvey Kislyak, bu nedenle transfer tekliflerine sıcak bakıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması nedeniyle 20 yaşındaki futbolcunun olumlu yanıt verebileceği ifade ediliyor.

