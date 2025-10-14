Galatasaray'da iki isme görev düştü! İşte Okan Buruk'un stoper kararı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Wilfried Singo forma giyemeyecek. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, iki ismin yokluğunda savunma hattında o oyunculara görev verecek. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 10:46
Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü Başakşehir'e konuk olmaya hazırlanan G.Saray'da savunmadaki eksik isimlerin çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Davinson Sanchez'in yanı sıra yine bu mücadelede sakatlanan Singo, Başakşehir önünde forma giyemeyecekler. Savunmada Abdülkerim'i oynatacak olan teknik direktör Okan Buruk, yanında kime şans vereceğini düşünüyor.

RAFA'YI BİTİRMİŞTİ

Ön plana çıkan isim Mario Lemina oldu. Beşiktaş derbisinde Davinson'un 34. dakikada oyundan atılmasından sonra stopere geçen Gabonlu oyuncu Rafa Silva'ya adım attırmamıştı.

Kaan Ayhan'ın da iyileşmeye başlaması nedeniyle son kararını milli oyuncular da döndükten sonra verecek olan Okan Buruk, Lemina'yı bir adım önde tutuyor.

Sağ bekte ise Singo'nun boşluğunu Macar yıldız Sallai doldurmaya çalışacak.

