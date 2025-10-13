Sane'nin aklı Başakşehir'de

Parçalı forma altında bu sezon sadece Kayserispor maçında etkili bir görüntü sergileyen Leroy Sane, henüz takıma uyum sürecini atlatamadı. Son iki haftadır ilk 11'deki yerini de kaybeden Alman futbolcu, milli ara sonrasında oynanacak Başakşehir maçını heyecanla bekliyor. Bu maça özel olarak hazırlanan Sane, sarı-kırmızılılarda yeni bir sayfa açmak istiyor.