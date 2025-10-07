Galatasaray'da flaş Osimhen gerçeği! Beşiktaş derbisinde...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında dev derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Cimbom bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili o detaylar dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 19:15
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kritik derbide sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Cimbom bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda derbinin ardından Osimhen ile ilgili o detaylar ise dikkat çekti. Nijeryalı yıldız bu karşılaşmada gol atamasada takımına önemli bir katkı sağladı.

Beşiktaş derbisini boş geçen Nijeryalı futbolcu burada çıktığı 4 hava topunun 4'ünü alırken, 10 ikili mücadelede de rakiplerine 6 kez üstünlük kurdu. 7'de 6 isabetli pasla oynayan Osimhen, sahada adım atmadık yer bırakmadı.

HER MAÇTA ATIYOR

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon hücumdaki istatistikleri ile dikkat çekiyor. Bu sezonki 10 resmi maçta da rakip fileleri havalandıran sarı kırmızılılar, rakiplerini hiç boş geçmedi. Geçen sezonki son 15 maçından da golle ayrılan Cimbom, 25 maçtır aralıksız olarak gol sevinci yaşıyor.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer...
Alba'dan veda açıklaması Alba'dan veda açıklaması 18:40
Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... 16:42
G.Saray'da Massimo Barbolini anjiyo oldu G.Saray'da Massimo Barbolini anjiyo oldu 16:21
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması 16:13
Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti 16:04
Şampiyonlar Ligi'nden Uğurcan ve Jakobs paylaşımı Şampiyonlar Ligi'nden Uğurcan ve Jakobs paylaşımı 15:41
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... 15:10
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 14:38
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 13:02
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! 12:19
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 12:13
EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:48