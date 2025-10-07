Galatasaray'da flaş Osimhen gerçeği! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında dev derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Cimbom bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili o detaylar dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılarda derbinin ardından Osimhen ile ilgili o detaylar ise dikkat çekti. Nijeryalı yıldız bu karşılaşmada gol atamasada takımına önemli bir katkı sağladı.
Beşiktaş derbisini boş geçen Nijeryalı futbolcu burada çıktığı 4 hava topunun 4'ünü alırken, 10 ikili mücadelede de rakiplerine 6 kez üstünlük kurdu. 7'de 6 isabetli pasla oynayan Osimhen, sahada adım atmadık yer bırakmadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon hücumdaki istatistikleri ile dikkat çekiyor. Bu sezonki 10 resmi maçta da rakip fileleri havalandıran sarı kırmızılılar, rakiplerini hiç boş geçmedi. Geçen sezonki son 15 maçından da golle ayrılan Cimbom, 25 maçtır aralıksız olarak gol sevinci yaşıyor.