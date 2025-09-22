CANLI SKOR ANA SAYFA
Wilfred Singo: Şampiyonlar Ligi'nin telafisini gösterdik

Wilfred Singo: Şampiyonlar Ligi'nin telafisini gösterdik

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Wilfred Singo açıklamalarda bulundu. İşte Singo’nun açıklamaları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 22:11
Wilfred Singo: Şampiyonlar Ligi'nin telafisini gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılıların etkili futboluyla üç puanı hanesine yazdırdığı karşılaşmanın ardından Wilfred Singo açıklamalarda bulundu. İşte Singo'nun sözleri…

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN TELAFİSİNİ GÖSTERDİK"

"Bu akşamdan çok memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir maç oynadık ama bu akşam telafisini gösterdik. Takımdan memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz ve bunun üzerine çıkacağız."

"AĞABEYLERİMİN TAVSİYELERİNİ DİNLEDİM"

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Daha önce burada ağabeylerim de oynadı, onların tavsiyelerini de dinledim. Çok mutluyum burada olmaktan."

POZİSYONU HAKKINDA

"Benim için önemli olan hocanın tercihi. Benim için önemli olan takıma yardımcı olmak ve takıma en iyisini verebilmek."

