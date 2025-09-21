Galatasaray'da Victor Osimhen'in morali alt üst oldu! "Milli takımdan kaçtı"

Galatasaray'da sahalara dönüş tarihi merak konusu olan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ruanda maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Güney Afrika maçında forma giyemeyen Nijeryalı golcü, ülkesinden gelen eleştiriler karşısında şoka uğradı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahaları dönüş tarihi merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-1'lik farklı yenilgi ile sonuçlanan Eintracht Frankfurt maçının kadrosunda yer almayan Nijeryalı yıldızın hangi maçla birlikte forma giymeye başlayacağı belirsizliğini koruyor.
KONYASPOR MAÇINDA DA YOK
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor maçı için Osimhen'le ilgili karar verildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Nijeryalı yıldız zorlu maçta kesin olarak ilk 11'de olmayacak.
Sağlık ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Okan Buruk, Osimhen konusunda kesinlikle risk almak istemiyor.
