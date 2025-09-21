CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen'in morali alt üst oldu! "Milli takımdan kaçtı"

Galatasaray'da Victor Osimhen'in morali alt üst oldu! "Milli takımdan kaçtı"

Galatasaray'da sahalara dönüş tarihi merak konusu olan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ruanda maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Güney Afrika maçında forma giyemeyen Nijeryalı golcü, ülkesinden gelen eleştiriler karşısında şoka uğradı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 09:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Victor Osimhen'in morali alt üst oldu! "Milli takımdan kaçtı"

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahaları dönüş tarihi merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-1'lik farklı yenilgi ile sonuçlanan Eintracht Frankfurt maçının kadrosunda yer almayan Nijeryalı yıldızın hangi maçla birlikte forma giymeye başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in morali alt üst oldu! "Milli takımdan kaçtı"

KONYASPOR MAÇINDA DA YOK

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor maçı için Osimhen'le ilgili karar verildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Nijeryalı yıldız zorlu maçta kesin olarak ilk 11'de olmayacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in morali alt üst oldu! "Milli takımdan kaçtı"

Sağlık ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Okan Buruk, Osimhen konusunda kesinlikle risk almak istemiyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Victor Osimhen'in morali alt üst oldu! "Milli takımdan kaçtı"

ALANYA'YA GÖTÜRÜLMEYEBİLİR

Milli takımdaki Ruanda maçında sakatlanan Osimhen'in, 26 Eylül'deki Alanyaspor karşılaşması için hafta içinde değerlendirme yapılıp karar verilecek.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in morali alt üst oldu! "Milli takımdan kaçtı"

HEDEF LIVERPOOL MAÇI

Sarı kırmızılı yönetimin asıl hedefi ise Osimhen'i 30 Eylül'deki zorlu Liverpool mücadelesine yetiştirmek.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in morali alt üst oldu! "Milli takımdan kaçtı"

"MİLLİ TAKIMDAN KAÇTI"

Öte yandan haberde yıldız golcünün ülkesinden gelen eleştiriler nedeniyle demoralize olduğu aktarıldı. Nijerya'dan yapılan yorumlar "Milli takımdan Şampiyonlar Ligi için kaçtı" şeklinde oldu.

Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
DİĞER
Ece Gürsel'in evlilik kriteri sosyal medyayı salladı! "Alt seviyeden biriyle..."
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Maçın ardından Kardeşler'e sert tepki!
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından Kardeşler'e sert tepki! Maçın ardından Kardeşler'e sert tepki! 08:40
Kasımpaşa-F.Bahçe maçı detayları! Kasımpaşa-F.Bahçe maçı detayları! 08:18
Bugünkü maçlar 21 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 21 Eylül 2025 07:53
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Daha Eski
Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" 00:31
Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! 00:31
Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! 00:31
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı 00:31
Ali Koç kongrede konuşturulmadı Ali Koç kongrede konuşturulmadı 00:31
Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! 00:31