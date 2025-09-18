CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan: Taraftarlarımızdan özür diliyorum!

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan: Taraftarlarımızdan özür diliyorum!

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılarda İlkay Gündoğan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 00:24
GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan: Taraftarlarımızdan özür diliyorum!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Sarı kırmızılılarda tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan mücadelenin ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER

"Öncelikle çok üzgünüz. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü bulduk, bu bizi daha motive etti. İkinci gol için pozisyonlarımız da vardı ama bulamadık maalesef. Bulabilsek daha farklı bir maç olacaktı bizim için. Frankfurt'un ilk golünden sonra bizim takımda moral bozukluğu hissettim. Ondan sonra iki gol daha yedik kalemizde. Basit gollerdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu basit hataları yapmamak gerekiyor. Rakip takımların oynadığı seviye, belirli bir seviye. Affetmiyorlar. Bizim için üzücü bir akşam. Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bu maçtan öğrenilecek çok şey var. Sonraki maçlarda daha iyi olmalıyız."

"TARAFTARIMIZA HEM TEŞEKKÜR HEM ÖZÜR DİLERİM"

"Daha da gurur verici olabilirdi ama ben yine de gururluyum bu formayı giymekten. Taraftarımıza hem teşekkür ederim hem özür dilerim. Çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi olacağız. Bu kulübe inanıyorum. Onun için illa gelmek istedim. Umarım önümüzdeki maçlar daha iyi olacak. Yarından itibaren pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Ondan sonra da daha iyi performans sergileyerek bu Şampiyonlar Ligi sezonunda puanlarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

