Icardi’den Galatasaray kararı! Sözleşmesini uzatacak mı?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kararını şimdiden netleştirdi.
Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli forvet, tam 281 gün sonra formasına kavuşmuştu. Fiziksel olarak henüz tam hazır olmasa da son haftalarda oyuna ikinci yarılarda dahil olan Icardi, form tutmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun, Galatasaray ile yoluna devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Ancak Sabah'ın haberine göre Icardi kararını verdi ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.
Arjantinli yıldızın bu kararında özel hayatının da etkili olduğu öğrenildi. İstanbul'daki yaşamına uyum sağlayan Icardi'nin, sevgilisi China Suarez ile birlikte kurduğu düzeni bozmak istemediği ve evini değiştirdiği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin ise önceliğinin ara transfer dönemine kadar Icardi olduğu, oyuncunun geleceğiyle ilgili somut adımları kısa süre içerisinde atacağı kaydedildi.