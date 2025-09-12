CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi’den Galatasaray kararı! Sözleşmesini uzatacak mı?

Icardi’den Galatasaray kararı! Sözleşmesini uzatacak mı?

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcü Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 10:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi’den Galatasaray kararı! Sözleşmesini uzatacak mı?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kararını şimdiden netleştirdi.

Icardi’den Galatasaray kararı! Sözleşmesini uzatacak mı?

Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli forvet, tam 281 gün sonra formasına kavuşmuştu. Fiziksel olarak henüz tam hazır olmasa da son haftalarda oyuna ikinci yarılarda dahil olan Icardi, form tutmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Icardi’den Galatasaray kararı! Sözleşmesini uzatacak mı?

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun, Galatasaray ile yoluna devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Ancak Sabah'ın haberine göre Icardi kararını verdi ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi’den Galatasaray kararı! Sözleşmesini uzatacak mı?

Arjantinli yıldızın bu kararında özel hayatının da etkili olduğu öğrenildi. İstanbul'daki yaşamına uyum sağlayan Icardi'nin, sevgilisi China Suarez ile birlikte kurduğu düzeni bozmak istemediği ve evini değiştirdiği belirtildi.

Icardi’den Galatasaray kararı! Sözleşmesini uzatacak mı?

Galatasaray yönetiminin ise önceliğinin ara transfer dönemine kadar Icardi olduğu, oyuncunun geleceğiyle ilgili somut adımları kısa süre içerisinde atacağı kaydedildi.

İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi!
F.Bahçe'de hedef 8 numara!
DİĞER
Beşiktaş'ta beklenen veda gerçekleşiyor! İşte yıldız oyuncunun yeni adresi...
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Harit’ten teklife ret
G.Saray'da Barış Alper gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi! İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi! 09:48
F.Bahçe'de hedef 8 numara! F.Bahçe'de hedef 8 numara! 09:38
Galatasaray Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray Eyüpspor'a konuk olacak 09:37
Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi! Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi! 09:32
Aslan'dan son gün bombası! Aslan'dan son gün bombası! 09:20
G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! 09:13
Daha Eski
Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! 07:03
Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... 06:43
Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma 06:17
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 00:10
Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! 00:10
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu 00:10