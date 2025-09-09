CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Tzolis fırsatı

Tzolis fırsatı

Transfer döneminin son günlerinde fırsat transferi kovalayan sarı-kırmızılılar, Club Brugge’ün indirim yapması halinde 23 yaşındaki Yunan yıldız için harekete geçecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Tzolis fırsatı

Şampiyonlar Ligi için transferi sonlandıran sarı-kırmızılılar artık uzun lig ve kupa maratonunda değerlendireceği bir fırsat transferi üzerinde duruyor. Piyasada çok sayıda isimle temaslarını sürdüren G.Saray, büyük bir potansiyeli sahip olan Club Brugge forması giyen Christos Tzolis için de nabız yokluyor. Menajerler aracılığıyla G.Saray'a önerilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu için teknik heyet çok istekli. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti yönetimi durduruyor.

BRUGGE'ÜN TUTUMU

Kariyerinde önemli bir sıçrama gerçekleştirmek isteyen Yunan futbolcu, yeni bir maceraya atılmak istiyor. Piyasa değeri 25 milyon euro olan Tzolis'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, şartların oluşması durumunda satın alma ihtimali üzerinde de duruyor. Ancak burada Belçika ekibinin sergileyeceği tutum G.Saray'ın çizeceği yolu belirleyecek. Barış Alper'in olası ayrılık durumunda ise Tzolis ismi daha güçlü bir şekilde gündeme alınacak.

GENÇ YAŞTA BÜYÜK TECRÜBE

Henüz 23 yaşında olan Tzolis bugüne kadar 25 kez Yunanistan A Milli Takım forması giydi. Burada 7 gole imzasını atan başarılı oyuncu, Club Burgge'de de birçok maçta görev aldı. Geçen yıldan itibaren 66 karşılaşmada ter döken Tzolis, önemli bir tecrübe biriktirdi. Yunan futbolcu özellikle gol yollarındaki üstün becerisi ile dikkat çekiyor.

Galatasaray
