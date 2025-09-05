CANLI SKOR ANA SAYFA
Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk kritik sınavını Eintracht Frankfurt karşısında deplasmanda verecek. Karşılaşma öncesi o konuda Alman ekibinin yetkilileri adeta alarma geçti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 10:36
Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

18 Eylül Perşembe günü oynanacak zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

Öte yandan Eintracht Frankfurt, Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi adeta alarma geçti.

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

Frankfurter Rundschau'da yer alan habere göre; Eintracht Frankfurt yöneticisi Philipp Reschke, sarı kırmızılı taraftarların bilet almasını engellemek için hukuk bürosu tuttu.

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

Bunun yanı sıra Eintracht Frankfurt taraftarlarının internette birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyardığı kaydedildi.

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

Kritik maç öncesi Galatasaray'a ayrılan doğu tribününde 3 bin bilet bulunuyor.

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

35 BİN KOMBİNE BİLETLİ SEYİRCİ VAR!

Eintracht Frankfurt'ta, Galatasaray maçı öncesi 35 bin koltuğun kombine bilet sahipleriyle dolu olduğu belirtildi.

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

Kalan biletlerin Eintracht Frankfurt'lu kulüp üyelerine gittiği ve bu yüzden birçok Türk kökenli Frankfurtlu'nun şimdiden kulübe kayıt yaptırmak istediği yazıldı.

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

Ancak bu seçeneğin engellendiği ve sadece mayıs ayında üye olanların bilet başvurusunda bulunabildiği ifade edildi.

G.Saray'dan beklenmedik transfer! 5 yıllık imza...
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
Kürşat Alnıaçık: Beni istemeyenlerle çalışmam! Arkamı döner giderim, bir daha da bakmam
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
Beşiktaş'tan sol kanat operasyonu!
F.Bahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden kanca!
