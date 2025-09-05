Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi o konuda flaş önlem! Hukuk bürosu tuttular

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. 18 Eylül Perşembe günü oynanacak zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Öte yandan Eintracht Frankfurt, Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi adeta alarma geçti. Frankfurter Rundschau'da yer alan habere göre; Eintracht Frankfurt yöneticisi Philipp Reschke, sarı kırmızılı taraftarların bilet almasını engellemek için hukuk bürosu tuttu. Bunun yanı sıra Eintracht Frankfurt taraftarlarının internette birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyardığı kaydedildi. Kritik maç öncesi Galatasaray'a ayrılan doğu tribününde 3 bin bilet bulunuyor. 35 BİN KOMBİNE BİLETLİ SEYİRCİ VAR! Eintracht Frankfurt'ta, Galatasaray maçı öncesi 35 bin koltuğun kombine bilet sahipleriyle dolu olduğu belirtildi. Kalan biletlerin Eintracht Frankfurt'lu kulüp üyelerine gittiği ve bu yüzden birçok Türk kökenli Frankfurtlu'nun şimdiden kulübe kayıt yaptırmak istediği yazıldı. Ancak bu seçeneğin engellendiği ve sadece mayıs ayında üye olanların bilet başvurusunda bulunabildiği ifade edildi.