GALATASARAY HABERİ | Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! Görüşmeler tıkanınca o isme yöneldiler
Galatasaray'da ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen Serie A'dan o ekibin görüşmeler tıkanınca rotasını başka bir isme çevirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Cimbom'da ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Nicolo Zaniolo için Udinese'nin transferde devrede olduğu haberleri daha önce basında yer almıştı. İtalyan gazeteci Zaniolo'nun ayrılığı hakkında olumsuz gelişmeyi duyurdu.
ZANIOLO VE UDINESE ARASINDA GÖRÜŞMELER TIKANDI
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Udinese'nin Zaniolo transferi için yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Di Marzio ayrıca, Serie A ekibinin Zaniolo yerine gündemine Napoli forması giyen Walid Cheddira'yı aldığı öğrenildi.
