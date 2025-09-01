CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERİ | Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! Görüşmeler tıkanınca o isme yöneldiler

GALATASARAY HABERİ | Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! Görüşmeler tıkanınca o isme yöneldiler

Galatasaray'da ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen Serie A'dan o ekibin görüşmeler tıkanınca rotasını başka bir isme çevirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 14:29
GALATASARAY HABERİ | Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! Görüşmeler tıkanınca o isme yöneldiler

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ | Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! Görüşmeler tıkanınca o isme yöneldiler

Cimbom'da ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Nicolo Zaniolo için Udinese'nin transferde devrede olduğu haberleri daha önce basında yer almıştı. İtalyan gazeteci Zaniolo'nun ayrılığı hakkında olumsuz gelişmeyi duyurdu.

GALATASARAY HABERİ | Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! Görüşmeler tıkanınca o isme yöneldiler

ZANIOLO VE UDINESE ARASINDA GÖRÜŞMELER TIKANDI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Udinese'nin Zaniolo transferi için yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Di Marzio ayrıca, Serie A ekibinin Zaniolo yerine gündemine Napoli forması giyen Walid Cheddira'yı aldığı öğrenildi.

