Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Almanya'da başlıyor

Almanya'da başlıyor

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki fikstürü belli oldu. Cimbom 18 Eylül’de Frankfurt deplasmanıyla başlayıp, 28 Ocak’taki City deplasmanı ile lig aşamasına noktayı koyacak

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Almanya'da başlıyor

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden G.Saray'ın lig aşaması fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Frankfurt ile karşılaşacak. Galatasaray, lig aşamasının son haftasında ise 28 Ocak 2026 tarihinde İngiltere'nin M.City takımına konuk olacak. Her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

SON 12 TAKIM ELENECEK

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. Son 12 takım ise turnuvaya veda edecek. G.Saray, adını ilk 24 takım arasına yazdırarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Bunun ilk adımı da Almanya'da başlıyor.

