TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Bissouma gelişmesi!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın, Tottenham ile Bissouma için anlaşmaya vardığı ve transferde son pürüzlerin çözüldüğü belirtilmişti. Ancak ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin X hesabından paylaştığı haberine göre Galatasaray, Yves Bissouma'nın olası fiziksel sorunları nedeniyle geri adım attı. Sarı-kırmızılılar, hemen forma giyebilecek bir orta saha istiyor. Bu nedenle transferin tamamen iptal edilme ihtimali gündeme geldi. Tottenham ile yapılan anlaşma masada dursa da, Galatasaray'ın kararı transferi beklemeye almak oldu. Transferin akıbeti önümüzdeki günlerde netleşecek. İŞTE O HABER