Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Bissouma gelişmesi!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Bissouma gelişmesi!

Galatasaray'ın bitirmeye çok yaklaştığı Yves Bissouma transferinde sürpriz gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 15:02 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 15:26
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Bissouma gelişmesi!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın, Tottenham ile Bissouma için anlaşmaya vardığı ve transferde son pürüzlerin çözüldüğü belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Bissouma gelişmesi!

Ancak ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin X hesabından paylaştığı haberine göre Galatasaray, Yves Bissouma'nın olası fiziksel sorunları nedeniyle geri adım attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Bissouma gelişmesi!

Sarı-kırmızılılar, hemen forma giyebilecek bir orta saha istiyor. Bu nedenle transferin tamamen iptal edilme ihtimali gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Bissouma gelişmesi!

Tottenham ile yapılan anlaşma masada dursa da, Galatasaray'ın kararı transferi beklemeye almak oldu. Transferin akıbeti önümüzdeki günlerde netleşecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Bissouma gelişmesi!

İŞTE O HABER

G.Saray'da Ederson tamam!
Özbek'ten transferde flaş hamle! Monako'ya gitti
DİĞER
SON DAKİKA
