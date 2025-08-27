Ederson şartı

Singo'da mutlu sona yaklaşan G.Saray'da gözler şimdi de kaleci transferine çevrilmiş durumda. Listenin ilk sırasında yer alan Ederson ile 3 senelik prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, kulübü Manchester City'nin yeni bir kaleci almasını bekliyor. Bu sezon Burnley'den 31 milyon euro'ya transfer edilen ancak Totenham mücadelesinde yediği iki golle tepki çeken Trafford soru işareti yarattı. Genç ismin önüne PSG'den ayrılacak olan Donnarumma'yı koymak isteyen İngilizler, bu transferden sonra Ederson'a kolaylık gösterecek.

SENELİK 7 MİLYON EURO KAZANACAK

Fransız basınına göre PSG, bir yıllık sözleşmesi kalan Donnarumma için istediği 50 milyon euro'luk bedeli 30 milyon seviyesine çekti. Bunun üzerine Manchester City ile PSG, İtalyan eldivenin transferi konusunda anlaştı. İngilizler bu transferi resmiyete dökerken Ederson'un ayrılışına da izin verecek. Brezilyalı eldivenle yıllık 7 milyon euro'dan anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, City'nin vereceği onayı bekliyor. Transferin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor aksi halde sarı-kırmızılılar alternatif isimlerden birisine imzayı attıracak.