Galatasaray'ın Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 20:51
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre Süper Lig'in 3. haftasında dün deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerek "3'te 3" yapan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınmayla başlayıp 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan ve geçen hafta içindeki antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmayan Barış Alper Yılmaz, çalışmada yer aldı.

Yarın izin yapacak Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına 27 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.

