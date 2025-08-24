CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Zecorner Kayserispor 0-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Zecorner Kayserispor 0-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Zecorner Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı 4-0 kazanan sarı-kırmızılılar, ligdeki 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 23:28 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 23:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zecorner Kayserispor 0-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 36. ile 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane'den geldi.

EREN ELMALI'DAN 2 GOL!

Galatasaray'a Zecorner Kayserispor karşısında galibiyeti getiren 2 golü kaydeden Eren Elmalı, attığı 2. golle Süper Lig kariyerinin ilk kafa golünü kaydederken aynı zamanda toplam 3 gole ulaşarak Barış Alper Yılmaz ile birlikte bu sezon ligde en fazla gol atan isim konumuna yükseldi.

Öte yandan Eren, Kayseri'deki ilk golüyle birlikte Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.

SANE'DEN İLK GOL VE İLK ASİST!

Galatasaray'a bu sezon yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten transfer olan Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3. lig maçında ilk gol ve ilk asistini yaptı. Sane, Eren Elmalı'nın kaydettiği 2. golün pasını veren isim oldu.

GÜNAY 3. MAÇINDA DA KALESİNİ GOLE KAPADI!

Geçen sezonun sonunda Fernando Muslera'nın 14 yılın ardından Galatasaray'dan ayrılması sonucu sarı-kırmızılıların as kalecisi konumuna gelen Günay Güvenç, Galatasaray kalesinde çıktığı 3. lig maçında da gol yemeyerek kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, ligdeki 3. maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puana yükseldi ve 1. sırada yer aldı. Zecorner Kayserispor ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 1 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak; Zecorner Kayserispor ise Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.

Tekke'den maç sonu hakem tepkisi!
G.Saray Singo için teklifini iletti!
DİĞER
Fenerbahçe'de kaleye 2 aday birden! Dominik Livakovic ile vedalaşılacak...
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
G.Saray ve Kayserispor taraftarları arasında kavga!
Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri! Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri! 22:09
G.Saray gole çok yaklaştı! Torreira'nın şutu direkten döndü G.Saray gole çok yaklaştı! Torreira'nın şutu direkten döndü 21:47
Tekke'den maç sonu hakem tepkisi! Tekke'den maç sonu hakem tepkisi! 21:38
Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş! 21:19
Boluspor geriden gelerek kazandı! Boluspor geriden gelerek kazandı! 21:15
Okan Buruk'tan maç öncesi zemin sözleri! Okan Buruk'tan maç öncesi zemin sözleri! 21:11
Daha Eski
Nusrat Allahverdi'den altın madalya başarısı! Nusrat Allahverdi'den altın madalya başarısı! 21:10
Trabzonspor ligde 'Fırtına' estiriyor! Trabzonspor ligde 'Fırtına' estiriyor! 21:02
Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi! Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi! 20:56
G.Saray ve Kayserispor taraftarları arasında kavga! G.Saray ve Kayserispor taraftarları arasında kavga! 20:44
ManU galibiyete hasret kaldı! ManU galibiyete hasret kaldı! 20:41
Barış Alper'den maç öncesi flaş paylaşım! Barış Alper'den maç öncesi flaş paylaşım! 20:34