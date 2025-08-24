Zecorner Kayserispor 0-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 36. ile 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane'den geldi.

EREN ELMALI'DAN 2 GOL!

Galatasaray'a Zecorner Kayserispor karşısında galibiyeti getiren 2 golü kaydeden Eren Elmalı, attığı 2. golle Süper Lig kariyerinin ilk kafa golünü kaydederken aynı zamanda toplam 3 gole ulaşarak Barış Alper Yılmaz ile birlikte bu sezon ligde en fazla gol atan isim konumuna yükseldi.

Öte yandan Eren, Kayseri'deki ilk golüyle birlikte Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.

SANE'DEN İLK GOL VE İLK ASİST!

Galatasaray'a bu sezon yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten transfer olan Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3. lig maçında ilk gol ve ilk asistini yaptı. Sane, Eren Elmalı'nın kaydettiği 2. golün pasını veren isim oldu.

GÜNAY 3. MAÇINDA DA KALESİNİ GOLE KAPADI!

Geçen sezonun sonunda Fernando Muslera'nın 14 yılın ardından Galatasaray'dan ayrılması sonucu sarı-kırmızılıların as kalecisi konumuna gelen Günay Güvenç, Galatasaray kalesinde çıktığı 3. lig maçında da gol yemeyerek kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, ligdeki 3. maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puana yükseldi ve 1. sırada yer aldı. Zecorner Kayserispor ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 1 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak; Zecorner Kayserispor ise Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.