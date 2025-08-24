Leroy Sane'den Galatasaray formasıyla ilk gol sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekip adına kendisinin ilk, takımının ise 4. golünü kaydeden Leroy Sane, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SANE'NİN AÇIKLAMALARI

"Çok iyi bir his, mutluyum burada olduğum için. Hızlı bir başlangıç yaptık ve 3 galibiyet aldık. Lig devam ediyor. İlk golümü de attım, mutluyum. Şimdi devam etmek istiyoruz. Mutlu bir şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanacağız."

"Galatasaray, beni çok istedi. Yeni bir ülkeye gelmeyi, yeni bir meydan okumayı ben de istedim. Geçen sene de onlara karşı oynarken ne kadar büyük bir takım olduklarını biliyordum. Takıma yardımcı olmak ve birçok kupayı müzemize götürmek istiyorum."

"Güçlü bir takımız, ilk 90 dakikasını oynadı Victor. Hazırlık dönemi geçirmedi ve ilk golünü attı. Çok iyi bir oyuncu. Mauro da dönüyor. İki çok iyi santrforumuz var. İnanılmaz kaliteli ve deneyimliler. Gole açlar. Çok güzel bir şey takım için. Ritim kazanmamız gerekiyor ve mükemmeli arıyoruz. Şampiyonlar Ligi de var. Mağlup etmemiz gerekiyor takımları ve alacağımız maksimum puanı almamız gerekiyor."

