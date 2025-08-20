TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Nelsson şoku! Davalık olabilirler

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haberde Galatasaray'ın Nelsson'a borcu olduğu ve ödemeyi reddettiği öne sürüldü.