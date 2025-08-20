TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Nelsson şoku! Davalık olabilirler

Galatasaray'da Victor Nelsson, Serie A ekibine imzayı atmak üzere İtalya'ya ulaştı. Transferin resmiyet kazanması beklenirken dış basında dikkat çeken bir haber servis edildi. Haberde sarı kırmızılıların Danimarkalı oyuncuya borcu olduğu ve ödemeyi reddettiği aktarıldı. İşte o iddia... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:25Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:27
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haberde Galatasaray'ın Nelsson'a borcu olduğu ve ödemeyi reddettiği öne sürüldü.
Haberde yer alan, "Türk kulüplerinin oyunculara olan borçlarını ödememesi artık olağan bir durum" ifadesi tepki çekerken sarı kırmızılıların 26 yaşındaki stopere ödemesi gereken 1 milyon Dolar olduğu aktarıldı.
Ayrıca taraflar arasında 24 saat içerisinde imzalanması beklenen sözleşme ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.
