CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Nelsson şoku! Davalık olabilirler

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Nelsson şoku! Davalık olabilirler

Galatasaray'da Victor Nelsson, Serie A ekibine imzayı atmak üzere İtalya'ya ulaştı. Transferin resmiyet kazanması beklenirken dış basında dikkat çeken bir haber servis edildi. Haberde sarı kırmızılıların Danimarkalı oyuncuya borcu olduğu ve ödemeyi reddettiği aktarıldı. İşte o iddia... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:25 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Nelsson şoku! Davalık olabilirler

Galatasaray'da yeni sezon planlamalarına dahil edilmeyen Victor Nelsson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Nelsson şoku! Davalık olabilirler

Danimarkalı savunmacı, Serie A temsilcisi Hellas Verona'ya imza atmak üzere İtalya'ya ulaştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Nelsson şoku! Davalık olabilirler

Sağlık kontrollerinin ardından resmi prosedürün tamamlanması beklenirken Danimarka basınında servis edilen haber gündeme bomba gibi düştü.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Nelsson şoku! Davalık olabilirler

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haberde Galatasaray'ın Nelsson'a borcu olduğu ve ödemeyi reddettiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Nelsson şoku! Davalık olabilirler

Haberde yer alan, "Türk kulüplerinin oyunculara olan borçlarını ödememesi artık olağan bir durum" ifadesi tepki çekerken sarı kırmızılıların 26 yaşındaki stopere ödemesi gereken 1 milyon Dolar olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Victor Nelsson şoku! Davalık olabilirler

Ayrıca taraflar arasında 24 saat içerisinde imzalanması beklenen sözleşme ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'ın radarındaydı! İmzayı atıyor F.Bahçe ve G.Saray'ın radarındaydı! İmzayı atıyor 14:58
Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! 14:53
Celtic-Kairat maçı ne zaman? Celtic-Kairat maçı ne zaman? 14:05
Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı detayları Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı detayları 13:29
City'den tepki: G.Saray bizi manipüle ediyor! City'den tepki: G.Saray bizi manipüle ediyor! 13:28
Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! 13:00
Daha Eski
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu! Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu! 12:42
F.Bahçe'nin yeni transferinden müthiş gol! F.Bahçe'nin yeni transferinden müthiş gol! 12:39
"Ben orta sahanın Osimhen'iyim" "Ben orta sahanın Osimhen'iyim" 12:31
Kenan Yıldız: Günahın bana yazılır Kenan Yıldız: Günahın bana yazılır 12:11
G.Saray'da Akanji gelişmesi! G.Saray'da Akanji gelişmesi! 12:01
Kimse ne olduğunu anlamadı! Icardi… Kimse ne olduğunu anlamadı! Icardi… 11:42