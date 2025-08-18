Tek kişilik takım

Süper Lig'de G.Antep FK ve Karagümrük maçlarında sahaya forvette çıkan Barış Alper, İcardi ve Osimhen'i aratmadı. Bu ikili geldikten sonra yeniden sağ kanattaki yerine dönecek olan Barış, sezona inanılmaz bir başlangıç yaptı. İlk haftada oynanan G.Antep deplasmanında penaltıdan 2 gol kaydeden başarılı futbolcu, Eren Elmalı'ya da 'al da at' asisti yaptı. İlk haftada şov yapan milli yıldız, Karagümrük önünde de kaldığı yerden devam etti ve öne çıkan isim oldu. Dakikalar 10'u gösterdiğinde kişisel çabası ile harika bir gol atan Barış, 74'te Fatih'in Osimhen'den önce müdahale edip topu kendi ağlarına gönderdiği golde de orta yapmıştı. 81'de yerini İcardi'ye bırakan Barış, sadece Arjantinli yıldızın attığı golde pay sahibi değildi. G.Saray'ın kaydettiği 6 golün 5'inde katkı sağlayan Barış, 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Sergilediği performansla her geçen gün değerine değer katan milli yıldız, kendisiyle ilgilenen takımlara kalitesini gösteriyor.