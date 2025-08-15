CANLI SKOR ANA SAYFA
Okan Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum!

Okan Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda karşılaşma sonrası Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:19 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:24
Okan Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Mücadele sonrası Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"MAÇIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ÇOK İYİ OYNAMADIK"

"İyi başlamadık. Maçın büyük bölümünü çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Devre arası da bunu söyledim. İkinci yarının başında biraz daha hızlı oynadık, rakip ceza sahasına daha yakın oynadık. İlk yarıda daha yavaş oynadık. Maçın devamında giren oyuncularımızla birlikte ofansif olarak daha güçlü oynadık. 11'e 10'ken çok net pozisyon verdik. Günay'ın kurtarışı çok önemliydi. Kendi oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. İkinci golü geç bulduk. Karagümrük'ü de tebrik etmek gerekiyor. Mücadele ettiler, isteklilerdi, rakibimizi tebrik etmem gerekiyor. Oyun olarak bunun üzerine çıkmalıyız. Sonuçtan mutluyum, gollerden mutluyum, önemli bir galibiyet."

