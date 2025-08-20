Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferi için ayrılan bütçe...

Adı sık sık Galatasaray ile anılan ve taraftarların yakından takip ettiği Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetimde milli oyuncu için hareketlilik yaşandığı ve transfer için bütçe ayrıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Savunma ve kaleci transferlerinde çemberi daraltan sarı kırmızılılar, en kısa sürede mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu iki takviyenin ardından sıra orta saha transferine gelecek.
Bu bölge için çok sayıda isimle temasta bulunan G.Saray yönetimi, İlkay'la bir türlü beklenen seviyeye gelemedi ve görüşmelerini sürdürüyor. Osimhen transferi nedeniyle arka plana atılan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi yeniden masaya geldi.
Bunda takımdan ayrılacak isimlerden elde edilecek bonservis bedelleri de etkili oldu.
Pavard için Inter'in nabzını yoklayan ancak başka isimlere yönelen yönetim, Hakan için satın alma zorunluluğu ile kiralama teklifinde bulunacak. Yeniden 15 milyon Euro seviyesine çıkacak olan sarı kırmızılılar, oyuncunun da parçalı formayı giymek istemesini koz olarak kullanıp Inter'i razı etmeye çalışacak.
Daha önce transfer görüşmeleri nedeniyle Inter ile arası açılan Hakan, G.Saray formasını giymeye dünden razı. İtalyan ekibi, Hakan için ayrılan 15 milyon Euro'ya razı olursa en kısa süre içerisinde resmi adımlar atılacak.