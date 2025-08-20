CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferi için ayrılan bütçe...

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferi için ayrılan bütçe...

Adı sık sık Galatasaray ile anılan ve taraftarların yakından takip ettiği Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetimde milli oyuncu için hareketlilik yaşandığı ve transfer için bütçe ayrıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:06
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferi için ayrılan bütçe...

Savunma ve kaleci transferlerinde çemberi daraltan sarı kırmızılılar, en kısa sürede mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu iki takviyenin ardından sıra orta saha transferine gelecek.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferi için ayrılan bütçe...

Bu bölge için çok sayıda isimle temasta bulunan G.Saray yönetimi, İlkay'la bir türlü beklenen seviyeye gelemedi ve görüşmelerini sürdürüyor. Osimhen transferi nedeniyle arka plana atılan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi yeniden masaya geldi.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferi için ayrılan bütçe...

Bunda takımdan ayrılacak isimlerden elde edilecek bonservis bedelleri de etkili oldu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferi için ayrılan bütçe...

15 MİLYON EURO AYRILDI

Pavard için Inter'in nabzını yoklayan ancak başka isimlere yönelen yönetim, Hakan için satın alma zorunluluğu ile kiralama teklifinde bulunacak. Yeniden 15 milyon Euro seviyesine çıkacak olan sarı kırmızılılar, oyuncunun da parçalı formayı giymek istemesini koz olarak kullanıp Inter'i razı etmeye çalışacak.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferi için ayrılan bütçe...

Daha önce transfer görüşmeleri nedeniyle Inter ile arası açılan Hakan, G.Saray formasını giymeye dünden razı. İtalyan ekibi, Hakan için ayrılan 15 milyon Euro'ya razı olursa en kısa süre içerisinde resmi adımlar atılacak.

Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
G.Saray, Nelsson ile davalık olabilir!
DİĞER
MAÇ PROGRAMI 20 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakan'ı Dick Schoof ile görüştü! İşte masadaki konular | İsrail'in Gazze'deki askeri ablukasına tepki
City'den tepki: G.Saray bizi manipüle ediyor!
Kerem, F.Bahçe'ye karşı forma giyecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray, Nelsson ile davalık olabilir! G.Saray, Nelsson ile davalık olabilir! 15:25
F.Bahçe ve G.Saray'ın radarındaydı! İmzayı atıyor F.Bahçe ve G.Saray'ın radarındaydı! İmzayı atıyor 14:58
Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! 14:53
Celtic-Kairat maçı ne zaman? Celtic-Kairat maçı ne zaman? 14:05
Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı detayları Bodo/Glimt-Sturm Graz maçı detayları 13:29
City'den tepki: G.Saray bizi manipüle ediyor! City'den tepki: G.Saray bizi manipüle ediyor! 13:28
Daha Eski
Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! 13:00
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu! Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu! 12:42
F.Bahçe'nin yeni transferinden müthiş gol! F.Bahçe'nin yeni transferinden müthiş gol! 12:39
"Ben orta sahanın Osimhen'iyim" "Ben orta sahanın Osimhen'iyim" 12:31
Kenan Yıldız: Günahın bana yazılır Kenan Yıldız: Günahın bana yazılır 12:11
G.Saray'da Akanji gelişmesi! G.Saray'da Akanji gelişmesi! 12:01