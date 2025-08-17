TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Ederson bekleyişi! Yüzde 100 anlaşma sağlandı

Leroy Sane ve Victor Osimhen hamleleriyle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündemde olan Ederson transferini sonuçlandırmak için yoğun çaba harcıyor.

Sky Deutschland muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Manchester City, Galatasaray'ın Ederson için yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifi değerlendirmeye aldı ancak daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.