TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Ederson bekleyişi! Yüzde 100 anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Kaleci transferi için uzun süredir Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaşmaya çok yakın. İngiliz ekibini ikna etme çabasını sürdüren sarı-kırmızılıların, deneyimli eldivenle ise yüzde 100 anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 16:07
Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, kaleci transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Leroy Sane ve Victor Osimhen hamleleriyle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündemde olan Ederson transferini sonuçlandırmak için yoğun çaba harcıyor.

Sky Deutschland muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Manchester City, Galatasaray'ın Ederson için yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifi değerlendirmeye aldı ancak daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Bu nedenle iki kulüp arasında henüz resmi bir anlaşma sağlanamadı.

Öte yandan haberde, Brezilyalı kalecinin Galatasaray ile %100 anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmeye hazır olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 40 resmi maçta görev yapan Ederson, kalesinde 54 gol gördü. Bu maçların 13'ünde ise rakiplerine gol izni vermedi.

