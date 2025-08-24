GALATASARAY HABERLERİ - Eren Elmalı: Alışkın olduğum bir rol değil ama...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda gecenin yıldız ismi olan Eren Elmalı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Eren Elmalı: "Takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli olan galip gelmekti. Gol yemeden devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda bir sezon olur."

"3 GOL ÇOK DEĞERLİ"

"Bugün farklı bir rolde oynadım. Alışkın olduğum bir rol değil ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 gol çok değerli. İnşallah bu şekilde devam eder." dedi.