TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Manchester City'den yıldız yağmuru!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Manchester City'den o 3 futbolcuyu kadrosuna katabilmek için yoğun çalışma içerisinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Menajerler aracılığıyla yürütülen görüşmelerde, kulüp tarafından en erişilebilir hedefin Ederson olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın bir başka transfer hedefi olan Manuel Akanji, kendisine sunulan teklifler nedeniyle takımdaki geleceğini sorguluyor. İsviçreli oyuncunun son üç sezonda savunmada önemli bir rol oynaması, Guardiola'nın kafasında soru işareti yaratıyor.
Akanji'nin geleceği, Katalan teknik adamın savunma rotasyonunu nasıl şekillendireceğine göre netleşecek. O bölgeye bir transfer yapılması durumunda; Manchester City, Akanji'nin gidişine onay verebilir.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılıların, bu transfer döneminde Manchester City'den kadrosuna katmak istediği son oyuncu ise İlkay Gündoğan. Lemina-Torreira-Sara üçlüsüne alternatif arayan Cimbom, Türk asıllı Alman oyuncu için City'nin kapısını çaldı.
Hem Alman hem de İngiliz basınında transfer döneminin kapanmasına kadar "takip edilmesi gereken isim" olarak tanımlanan İlkay'ın geleceği, belirsizliğini koruyor.
İlkay Gündoğan'ın cephesinde transfer, oyuncunun City'deki başarılı kariyerine son vermeye ne kadar hazır olduğuna bağlı. Bu yaz başında sözleşmesi otomatik olarak bir yıl uzatılmış olsa da, bu süreyi tamamlayıp tamamlamayacağı belirsiz.
34 yaşındaki oyuncu, Guardiola ve Manchester City taraftarları için, kulüp tarihinin en fazla kupa kazanan oyuncularından biri olarak tanımlanıyor. Bu duygusal bağdan ötürü, gidişine bir kez daha izin verilip verilmemesi üzerine kararsız durumdalar.