Montella'dan gündem olan sözler! "Osimhen ne olursa olsun..."

"Durumunu yakinen takip ettiğimiz için görüşüp hissiyatını da almamız gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla geri dönüşünün çok yakın olacağını hissettik. Ferdi burada olmak istiyor. Uzun zamandır yoktu. Ben de çok istiyorum. Hem takım arkadaşlarından hem de takımdan uzak kaldı. Böyle bir niyetimiz var. Bu hafta hem ben göreceğim hem de performans hocamız değerlendirecek. Sonrasında daha net bir tabloyla elimizde veriler olacak ve daha net şekilde cevap vereceğim."

"Bizim çok stoperimiz var ama Samet'in özellikleri biraz daha farklı. Fiziksel olarak güçlü ve hızlı bir stoper. Patlayıcı gücü de var. Merih Demiral'a da benziyor bazı özellikleri. Bu güveni benden almadı. Ortaya koyduğu performanslardan sonra, çalışkanlığı ve duruşuyla bu güvene sahip oldu."

"Genel olarak benim bir alışkanlığım var, milli takım süreci yaklaşmaya başladığında bütün oyuncularla yüz yüze ya da telefonla görüşmeye çalışıyorum. Birbirimize bakarken hissiyatı görebiliyorsunuz ve kafanızda net bir tablo oluşuyor. Herkesle bire bir görüşemiyorum çünkü önem verdiğimiz konu, maçları takip edebilmek. Ne kadar çok maç izlersek o kadar fazla veriye sahip oluruz. Futbolcularımızla hem görüntülü olarak konuşuyoruz hem de bütün maçları seyretmeye çalışıyoruz."