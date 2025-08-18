Montella'dan gündem olan sözler! "Osimhen ne olursa olsun..."
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella gündeme dair pek çok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Montella'nın, Galatasaray'ın yıldız ismi Vincenzo Montella ile ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte haberin detayları...
"TÜRKİYE GİBİ BİR ÜLKENİN BÜYÜK HEDEFLERE SAHİP OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"
"24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan'la karşılaşacağız. Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz. Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki hemen herkesin "Dünya Kupası'na artık mutlaka katılmalıyız." yorumunun baskı oluşturup oluşturmadığıyla ilgili de konuşan Montella, "Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz, futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak performans göstermeli ve yürümek zorundayız. Bunu çok istiyoruz ve bunu başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
"İLK HEDEFİMİZ İLK MAÇI ATLATIP ADIM ADIM İLERLEYEREK HEDEFE KOŞABİLMEK"
"Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek. Gönül ister ki hemen direkt katılalım ama maç maç gitmemiz gerekiyor. Adım adım ilerleme felsefesiyle istediğimiz hedefleri tutturmaya çalışacağız. Özellikle direkt gidersek benim açımdan mental olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Şaka bir yana hepimiz Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz."
"Maç takvimini değiştiremeyiz, bununla ilgili çok konuşmanın manası yok. İlk torbadan İspanya denk geldi, son Avrupa Şampiyonu. İkinci torbada biz vardık. Üçüncü torbadan önemli bir rakip olan Gürcistan geldi. Dördüncü torbada da Bulgaristan en fazla puanı toplayan takım olarak geldi. Objektif olarak bakarsak en zorlu gruplardan birisi bizimkisi ama bu bizim için önemli değil. Adım adım ilerlememiz gerekiyor."
Elemelerdeki ilk maçta, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaştıkları Gürcistan'la deplasmanda oynayacaklarını yineleyen İtalyan çalıştırıcı, "Belki de bilinç altında herkes Gürcistan'a biraz daha fazla saygı duymaya başlamıştır. Sizler daha kolay bir maç olduğunu düşündüğünüzü belirttiniz. Ama biz her zaman ne kadar diri ve güçlü bir takım olduğunun bilincinde hareket ettik. İster istemez futbolcular da bunun farkındalığıyla daha farklı yaklaşım gösterecektir. Avrupa Şampiyonası'nda zorlu bir maçı hak ederek kazandık. Şimdi de hedefimiz en iyi sonucu alabilmek."
"LAMAL, NİCO WİLLİAMS YA DA PEDRİ DEĞİL, DİĞER OYUNCULARI DA HESABA KATMANIZ GEREKİYOR"
"Biz Konya'da daha önce bir maç yaptık, stadyumda tutkuyu ve enerjiyi hissettik. Sadece stattan almıyoruz bu duyguyu, Konya şehrinden alıyoruz. Buraya her seferinde çok güzel duygularla yaklaşıyoruz ve bu yüzden bu seçimi yaptık. Belki gizli bir bilgi olarak algılayabilirsiniz ama İspanya maçına şimdiden hazırlanmaya başladık. Futbolcularımızla toplandığımızda hedefimiz tabii ki ilk maç olacak. Şimdiden hazırlayıp, ilk maçın ardından o geçişi sağlamamız gerekiyor. Futbolcularımız geldiğinde bütün enerjimiz tamamıyla Gürcistan'la alakalı olacak ve peşinden geçişi sağlayıp İspanya'ya odaklanacağız."
İspanya'nın Yamal ve Nico Williams gibi hızlı ve önemli futbolcularının A Milli Takım savunmasına sıkıntı oluşturup oluşturmayacağıyla ilgili de konuşan Montella, "Takım dengesine çok önem veren bir tarafız. Geldiğimden beri takımın dengeli olması gerektiğine dikkat ediyoruz. Bu tarz kaliteli rakiplere karşı oynadığınızda Yamal, Nico Williams ya da Pedri değil, diğer oyuncuları da hesaba katmanız gerekiyor. Genel olarak takımın dengeli oynamasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Hazırlığımız her zamanki gibi olacak. Biz takımımızı hazırlarken neler yapabileceğimize yoğunlaşacağız ama rakibin de kusurlarını görerek, bilerek yapacağız bunu. Çünkü her maç gibi ne olursa olsun en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor."
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"BİZİM ÇOK STOPERİMİZ VAR AMA SAMET'İN ÖZELLİKLERİ BİRAZ DAHA FARKLI"
"Durumunu yakinen takip ettiğimiz için görüşüp hissiyatını da almamız gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla geri dönüşünün çok yakın olacağını hissettik. Ferdi burada olmak istiyor. Uzun zamandır yoktu. Ben de çok istiyorum. Hem takım arkadaşlarından hem de takımdan uzak kaldı. Böyle bir niyetimiz var. Bu hafta hem ben göreceğim hem de performans hocamız değerlendirecek. Sonrasında daha net bir tabloyla elimizde veriler olacak ve daha net şekilde cevap vereceğim."
"Bizim çok stoperimiz var ama Samet'in özellikleri biraz daha farklı. Fiziksel olarak güçlü ve hızlı bir stoper. Patlayıcı gücü de var. Merih Demiral'a da benziyor bazı özellikleri. Bu güveni benden almadı. Ortaya koyduğu performanslardan sonra, çalışkanlığı ve duruşuyla bu güvene sahip oldu."
"Genel olarak benim bir alışkanlığım var, milli takım süreci yaklaşmaya başladığında bütün oyuncularla yüz yüze ya da telefonla görüşmeye çalışıyorum. Birbirimize bakarken hissiyatı görebiliyorsunuz ve kafanızda net bir tablo oluşuyor. Herkesle bire bir görüşemiyorum çünkü önem verdiğimiz konu, maçları takip edebilmek. Ne kadar çok maç izlersek o kadar fazla veriye sahip oluruz. Futbolcularımızla hem görüntülü olarak konuşuyoruz hem de bütün maçları seyretmeye çalışıyoruz."
"Birkaç oyuncuyu takip ediyoruz. Yeni yüzler bulabilmek ve takıma katabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yeni profiller çok yok ama etrafımızda gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz bazı futbolcular var. Bu şekilde ilerliyoruz."
"OYUNCULARDA BASKI OLUŞSUN İSTEMİYORUM"
"Ümit Milli Takım için altını çizmek istediğim bir mesaj var. Futbolcularımızı duygusal ve fiziksel anlamda en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. 20 yaşına gelen her futbolcu belirli seviyelerde hazır olduğu anlamına gelmiyor. Bazı futbolcuların hem kendi gelişimi hem de deneyim kazanması için belli süreçler var. Genç oyuncularda baskı oluşsun istemiyorum. Herkesin yolculuğu daha farklı olabiliyor. Bu yolculuk da sizi geliştirecektir. Bu konuyla alakalı çok güzel bir örnek var. Andrea Pirlo, kendi pozisyonunun en iyilerindendi. İtalya A Milli Takımı forması giymeden önce, 21 yaş altı takımda 30'dan fazla maça çıktı. Genç yeteneklerimize her zaman sabırlı davranmamız gerekiyor. Hem duygusal hem de fiziksel olarak gelişimi önde tutmalıyız. Özellikle biz A takıma oyuncu alıp, sonrasında Ümit Milli Takım'a geri verdiğimizde de çok farklı bir Ümit Milli Takım ortaya çıkacağını biliyoruz."
"En son İtalya'da da bu tartışma vardı. Ben sadece biraz aceleci olduğumuzu düşünüyorum. Futbolcu belki fiziksel olarak hazır ama zihinsel olarak o sahneye hazır değil. Ya da zihinsel olarak hazır ama fiziksel olarak değil. Her futbolcunun gelişimi farklıdır. Bu gelişim doğrultusunda ekstra baskı oluşturmaya gerek olduğunu düşünmüyorum."
"ANCELOTTİ DE KALSAYDI ARDA'NIN BU SENE DAHA FAZLA SÜRE ALACAĞINI BİLİYORDUM"
Real Madrid'in en çok kupa kazanan takımlardan birisi olduğuna dikkati çeken Montella, "Arda böyle bir takımda oynuyor. Sadece kazanmak gerekiyor. Bu mantaliteyi benimsemeye başlıyor, teknik kapasitesi gelişiyor. Keza Kenan da en çok kupa kazanan takımlardan birisinde oynuyor. Orada da sürekli kazanma isteği ve arzusu çok yüksek. Onların da fiziksel ve zihinsel gelişiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onların seviyesi ne kadar yükselirse doğal olarak bizim milli takımımızın da seviyesi yükselir. O yüzden ikisini de çok büyük mutlulukla takip ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Son dönemlerde Ancelotti'yle de forma şansı buluyordu. Ben şuna inanıyorum, en çok kupa kazanan takıma gittiğinizde belirli bir prosedür vardır. Adaptasyon süreci vardır ve o zihniyete adapte olmanız gerekir. Her kulvarda kazanmanız gerekiyor. Her şeyi geliştirebilecek bir konumdasınız. Arda'nın tekniğine kimse bir şey diyemez ama oradaki adaptasyon hem zihinsel hem de fiziksel oldu. Ancelotti de kalsaydı Arda'nın bu sene daha fazla süre alacağını biliyordum."
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"KADRO SEÇİMİ YAPARKEN BAZI OYUNCULARI DIŞARIDA BIRAKIRKEN İNANILMAZ ZORLANIYORUM"
"Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her seferinde hissediyorum. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor ve bunu görmek beni mutlu ediyor. Belki de Türk kanına sahip de olabilirim. Gerçekten sıcak bir ilişkimiz var. Bütün futbolcularla her seferinde bire bir görüşmeye çalışıyorum. Modern futbolda ilişkiler çok daha önem kazandı ve bazı konulardan çok daha önce geliyor. Herkesle yakın temasta olmaya çalışıyorum."
Montella, sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak "Hala teklif edilmesini bekliyorum." dedi.
"OSIMHEN, NE OLURSA OLSUN G.SARAY'DA OYNAMAK İSTEDİĞİNİ GÖSTERDİ VE NAPOLI'YLE İNANILMAZ BİR MÜCADELE VERDİ"
"Osimhen, ne olursa olsun Galatasaray'da oynamak istediğini gösterdi ve geri gelebilmek için Napoli'yle inanılmaz bir mücadele verdi. Böyle genç ve önemli bir futbolcu olması, uluslararası seviyede olması, diğer futbolcuların da buraya gelişinde yol gösterebilecek kapasitede. Bu tarz önemli oyuncuların gelmesi de tabii ki sevindirici."
A Milli Takım forması giyen ve Avrupa kulüplerinde oynayan futbolcuların Türkiye'ye dönmesiyle ilgili de konuşan Montella, şunları söyledi:
"Bu bizim için tercih meselesi olamaz. Benim için en önemlisi futbolcuların devamlı oynaması. Yılda 70 maç oynamaz belki ama 50 maç oynar, 40 maç oynar, 30 maç oynar. Önemli olan devamlılık. Dünya Kupası gibi çok önemli bir hedefimiz var. Buraya gelip de oynayabilirler ya da Avrupa'da devam edebilirler. Seçim yaparken bu durum bizi çok fazla bağlamıyor. Geçen sene kadro kurarken yarısı Süper Lig'de yarısı Avrupa'da oynayan isimlerden oluşuyormuş gibi oluyordu. Önemli olan oyuncuların devamlılığıydı. En hazır kimse, milli takıma faydası olacak kim varsa onlar bizim için önemliydi."
"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ DÜNYA KUPASI'NA KATILABİLMEK"
A Milli Futbol Takımı'nın başında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yaşayan Vincenzo Montella, "Gözünüzü kapattığınızda Avrupa Şampiyonası ile ilgili hangi anlar aklınıza geliyor?" sorusuna, "Gözlerimi kapattığımda çok önemli enstantaneler gözümün önüne geliyor. Arda'nın golü, Hakan'ın golü, Mert'in kurtarışı... Gözümün kapattığımda Kerem'in gole gittiği andaki koşusu ve hepimizin arkasından gitmemiz hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor." cevabını verdi.
Daha önce yaptığı bir açıklamada söylediği, "Hayaliniz yoksa ulaşacağınız bir şey de yok" cümlesi hatırlatılan ve "Şu an hayaliniz ne?" sorusu yöneltilen Montella, "Hem hedefimiz hem de hayalimiz tabii ki Dünya Kupası'na gidebilmek." diye konuştu.
Dünya Kupası'na gidilmesi durumunda gelecek rakiplerin fark etmeyeceğini de söyleyen Vincenzo Montella, "Hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılabilmek." ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanması muhtemel sorunlar hakkındaki soruyu da yanıtlayan Montella, şunları söyledi:
"Sorunları gidermek için zaman var. Ama bizim deneyimlerimize göre, son oynadığımız stat Amerikan futboluna ait bir stattı. Zeminin altı çok sertti, üstü yumuşaktı. Ama umarım bu tarz problemleri gönül rahatlığıyla tartışacağımız zamanlar gelir."