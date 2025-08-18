Antony heyecanı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Manchester United'dan ayrılması beklenen Antony'nin sarı-kırmızılı takımla anıldığı belirtildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde; 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Cimbom'un listesinde yer aldığı vurgulandı. Geçen sezon İspanya'nın Real Betis takımında kiralık oynayan Brezilyalı futbolcunun kısa sürede yeni bir takımla anlaşmak istediği ve görüşmeler yaptığı bildirildi.

2026 DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Antony'nin yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği belirtildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının önemli bir detay olduğu kaydedildi. Manchester United ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan ünlü yıldızın 2026 Dünya Kupası'nı da düşünerek hareket ettiği aktarıldı. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olmak isteyen Antony'nin sürekli forma giyeceği bir takımda yer almayı planladığı dile getirildi.

ManU'dan 95 milyon Euro

Antony, kariyerinde Ajax formasıyla adından söz ettirdi. Hollanda kulübüyle 2020-2023 arası 82 resmi maça çıkan 25 yaşındaki yıldız, 24 gol attı, 22 asist yaptı. Antony, bu performansı sonrası 2023'te Manchester United'a tam 95 milyon euroya transfer oldu. Ancak yıldız ismin Manchester United'da yeni sezonda kadroda düşünülmediği vurgulandı.

89

Antony profesyonel kariyeri boyunca 256 karşılaşmaya çıkarken, bu periyotta 51 gol 38 asist üreterek 89 gole etki etti.

Real Betis'te tekrar parladı

2024-2025 sezonunu İspanya'da Real Betis'te kiralık geçiren Antony, performansıyla beğeni toplamıştı. La Liga temsilcisiyle Konferans Ligi'nde finale yükselen Brezilyalı futbolcu, 26 resmi maçta oynarken 9 gol attı, 5 asist yaptı.