Galatasaray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi...

Galatasaray'da transfer planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmişti. Öte yandan Cimbom'un, transfer döneminin bitmesine 1 aydan az bir zaman kala Icardi ve Osimhen'de olduğu gibi farklı bir yol izleme kararı aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Önceliği kaleciye veren Galatasaray, savunmasını da güçlendirecek.
Teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçından sonra "Kaleci ve savunma oyuncusu hedeflerimiz var. Ondan sonra hiçbir şekilde 'oyuncu almayacağız' diyemeyiz. Bu yönde farklı düşüncelerimiz de olacak" demişti.
Sabah'ın haberine göre, tecrübeli çalıştırıcının, işaretini verdiği son takviye orta sahaya olacak.
