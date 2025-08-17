CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi...

Galatasaray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi...

Galatasaray'da transfer planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmişti. Öte yandan Cimbom'un, transfer döneminin bitmesine 1 aydan az bir zaman kala Icardi ve Osimhen'de olduğu gibi farklı bir yol izleme kararı aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 11:52
Galatasaray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi...

Önceliği kaleciye veren Galatasaray, savunmasını da güçlendirecek.

Galatasaray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi...

Teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçından sonra "Kaleci ve savunma oyuncusu hedeflerimiz var. Ondan sonra hiçbir şekilde 'oyuncu almayacağız' diyemeyiz. Bu yönde farklı düşüncelerimiz de olacak" demişti.

Galatasaray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi...

Sabah'ın haberine göre, tecrübeli çalıştırıcının, işaretini verdiği son takviye orta sahaya olacak.

Galatasaray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi...

Berkan Kutlu'dan daha iyi bir alternatif düşünen Galatasaray fırsat transferini orta alana yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi...

Avrupa liglerinde yaz transfer sezonu genelde 1 Eylül'de sona eriyor.

Galatasaray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi...

Türkiye'de ise takımlar 12 Eylül'e kadar kadrolarına takviye yapabilecek.

