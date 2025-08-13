CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Mauro Icardi antrenman öncesi konuştu: En kısa sürede maça çıkmak istiyorum!

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Icardi'nin açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:19 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:48
Galatasaray'ın bugünkü antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mauro Icardi; yeni sezon, kaptanlık, sakatlık durumu ve takım arkadaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KAPTANLIK HAKKINDA
Yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirten Arjantinli golcü, kaptanlık bandını Fernando Muslera'dan devralmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Icardi, "Yıllar sonra kaptanlık bandını Nando'dan devralmak büyük bir gurur. Bu kulübü kaptan olarak temsil edeceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞI HAKKINDA
Sakatlığıyla ilgili son durumu paylaşan Icardi, "Bir aydır takımla antrenmanlara çıkıyorum. En kısa sürede ilk resmi maçıma çıkıp takıma destek olmak istiyorum. Bu sezon birçok hedefimiz var. Tekrar şampiyon olmak ve bunu sürdürmek istiyoruz." dedi.

MUSLERA VE MERTENS...
Takımdan ayrılan Muslera ve Mertens'in atmosfer açısından büyük kayıp olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, "Onlar özlenecek isimler ancak yeni oyuncular da geliyor. Biz büyük bir aileyiz ve bu aile ortamı şampiyonluklarda önemli bir faktör." diye konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU YORUMU
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruya ise temkinli yaklaşan Icardi, "Kerem'le ilgili çok bir şey söyleyemem. Futbol bu, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Galatasaray için çok önemli bir insandı. Ona en iyi dileklerimi sunuyorum, kariyerinde başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

SEZON HEDEFLERİ
Yeni sezon planlarını da paylaşan Icardi, "Kulübün amacı kazanmaya devam etmek, üst üste dördüncü kez şampiyon olmak. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmaya çalışacağız ve gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Evimizdeki maçlar çok özel olacak, maç maç ilerleyeceğiz." dedi.

VICTOR OSIMHEN HAKKINDA
Geçen sezon birlikte az sayıda maça çıktıkları Victor Osimhen hakkında da konuşan Icardi, "En önemlisi şampiyon olmaktı. Victor'un ve benim ötemde, antrenmanlarda yüksek performans gösteren ve süre almak için mücadele eden birçok oyuncu var. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Victor geçen sezon gol kralı oldu, bu yıl birlikte oynayacağız ve çok keyif alacağız." ifadelerini kullandı.

