Donnarumma'ya transfer şoku! Galatasaray'a gitmek dışında...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de PSG forması giyen Gianluigi Donnarumma olmuştu. Lucas Chevalier transferi sonrası takımdan ayrılması beklenen İtalyan kaleciyle ilgili çarpıcı bir haber yayımlandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Haberde Galatasaray'ın kendisine yaptığı ilk teklifi ardından geri adım attığı, İtalyan file bekçisinin ise için sarı-kırmızılı takıma daha az bir maaşa gitmeyi kabul etmek dışında seçeneği olmadığı için kapana kısılmış durumda olduğu aktarıldı.