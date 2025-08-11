CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Donnarumma'ya transfer şoku! Galatasaray'a gitmek dışında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de PSG forması giyen Gianluigi Donnarumma olmuştu. Lucas Chevalier transferi sonrası takımdan ayrılması beklenen İtalyan kaleciyle ilgili çarpıcı bir haber yayımlandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:03
Trendyol Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Şu ana kadar Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda gözler kaleci transferine çevrildi.

Galatasaray, 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası bu bölgeyi güçlendirmek için hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Bu doğrultuda adı sık sık Manchester City forması giyen Ederson ile anılan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerden biri de PSG'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma olmuştu.

PSG ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek 26 yaşındaki kaleci, Fransız ekibinin kendisine yaptığı sözleşme uzatma teklifi reddetmişti.

Ligue 1 deviyse bunun üzerine Lille forması giyen Lucas Chevalier'i 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Chevalier transferi sonrası takımdan ayrılacak olan Donnarumma'ya Galatasaray'ın yanı sıra Bayern Münih ve Manchester United da talip olmuştu.

Ancak foot-sur7 kaynaklı habere göre Bayern Münih, bir süredir oyuncuyla temas kurmadı.

Manchester United'ın ise Fiorentina forması giyen eski kalecisi David De Gea'yı gündemine aldığı kaydedildi.

TEK ÇARESİ GALATASARAY

Haberde Galatasaray'ın kendisine yaptığı ilk teklifi ardından geri adım attığı, İtalyan file bekçisinin ise için sarı-kırmızılı takıma daha az bir maaşa gitmeyi kabul etmek dışında seçeneği olmadığı için kapana kısılmış durumda olduğu aktarıldı.

